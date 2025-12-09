Незаконная вырубка елок в Украине: какие штрафы угрожают нарушителям

Нарушители правил вырубки новогодних деревьев могут получить штрафы от нескольких сотен гривен до 30 тысяч, а в случае значительного ущерба – уголовное наказание.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба "Лесов Украины".

Какие штрафы за нелегальную вырубку?

Размер штрафа зависит от места совершения незаконной рубки новогодней елки и диаметра дерева в коре у шейки корня в возрасте до 41 года.

до 10 см – 893 грн, в заповедниках 7,6 тыс грн;

10,1 – 14 см – 1,5 тыс. грн, в заповедниках 13,3 тыс. грн;

14,1 – 18 см – свыше 4 тыс. грн, в заповедниках 34,7 тыс. грн.

"В декабре и январе штрафы выше в три раза", - отмечают в пресс-службе.

В случае существенного ущерба (от 30,2 тыс. грн) от вырубки и сбыта незаконно срубленных деревьев предусмотрено уголовное наказание

Как определить легальность елки

Подтверждением легальности и безопасности новогодних елок являются специальные бирки со штрих-кодом или самоклеящиеся этикетки. Маркировка деревьев обязательна, поэтому каждая легальная елка имеет соответствующую отметку.

Проверить легальность приобретенного дерева можно онлайн на сайте.

Для этого достаточно ввести код, указанный на бирке или клейкой ленте, и система предоставит информацию о происхождении и размере маркированного дерева.

Об охране елок

"Леса Украины" обеспечивает охрану хвойных насаждений в рождественско-новогодний период. На 2,7 тыс. га специальных "елочных" плантаций растет более 7,8 млн. деревьев.

Для контроля за сохранностью хвойных насаждений создано 295 мобильных рейдовых групп, в состав которых входит около 1000 работников лесного хозяйства. В ходе 385 совместных рейдов выявлено 34 случая незаконной рубки, составлено 28 административных протоколов на сумму более 14 тыс. грн.

Больше всего нарушений зафиксировано в Харьковской, Волынской и Полтавской областях. В большинстве регионов нарушений не обнаружено, что подтверждает эффективность мер по охране хвойных насаждений в период повышенного риска.

Где и как можно приобрести елки

ГП "Леса Украины" организуют розничную торговлю новогодними елками на более чем 300 торговых площадках - в лесных хозяйствах, на ярмарках и рынках населенных пунктов.

Кроме того, елку можно заказать заранее, позвонив в ближайшее лесничество. После оформления заказа достаточно приехать, произвести оплату через терминал в лесничестве или надлесничестве, в банке или онлайн-банкингом – и забрать свое новогоднее дерево.

Напомним, цены на новогодние елки остаются социальными и почти не изменились по сравнению с прошлым годом: от 210 до 250 грн, ель или пихта – от 240 до 280 грн. Некоторые лесничества также реализуют елки в контейнерах, цены на которые стартуют от 500 грн в зависимости от размеров.