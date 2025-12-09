Незаконна вирубка ялинок в Україні: які штрафи загрожують порушникам

Порушники правил вирубки новорічних дерев можуть отримати штрафи від кількасот гривень до понад 30 тисяч, а у випадку значної шкоди – кримінальне покарання.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Лісів України".

Які штрафи за нелегальну вирубку?

Розмір штрафу залежить від місця скоєння незаконної рубки новорічної ялинки та діаметра дерева у корі біля шийки кореня віком до 41 року:

до 10 см - 893 грн, у заповідниках 7,6 тис грн;

10,1 - 14 см - 1,5 тис. грн, у заповідниках 13,3 тис. грн;

14,1 - 18 см - понад 4 тис. грн, у заповідниках 34,7 тис. грн.

"У грудні та січні штрафи вищі у три рази", - наголошують в пресслужбі.

В разі істотної шкоди (від 30,2 тис. грн) від вирубки та збуту незаконно зрубаних дерев передбачено кримінальне покарання

Як визначити легальність ялинки

Підтвердженням легальності та безпечності новорічних ялинок є спеціальні бирки зі штрих-кодом або самоклеючі етикетки. Маркування дерев є обов’язковим, тож кожна легальна ялинка має відповідну позначку.

Перевірити легальність придбаного дерева можна онлайн на сайті.

Для цього достатньо ввести код, зазначений на бирці або клейкій стрічці, і система надасть інформацію про походження та розмір маркованого дерева.

Про охорону ялинок

"Ліси України" забезпечує охорону хвойних насаджень у різдвяно-новорічний період. На 2,7 тис. га спеціальних "ялинкових" плантацій росте понад 7,8 млн дерев.

Для контролю за збереженням хвойних насаджень створено 295 мобільних рейдових груп, до складу яких входить майже 1000 працівників лісового господарства. Під час 385 спільних рейдів виявлено 34 випадки незаконної рубки, складено 28 адміністративних протоколів на суму понад 14 тис. грн.

Найбільше порушень зафіксовано у Харківській, Волинській та Полтавській областях. У більшості регіонів порушень не виявлено, що підтверджує ефективність заходів із охорони хвойних насаджень у період підвищеного ризику.

Де і як можна придбати ялинки

ДП "Ліси України" організовують роздрібну торгівлю новорічними ялинками на понад 300 торгових майданчиках - у лісових господарствах, на ярмарках та ринках населених пунктів.

Крім того, ялинку можна замовити заздалегідь, зателефонувавши до найближчого лісництва. Після оформлення замовлення достатньо приїхати, здійснити оплату через термінал у лісництві чи надлісництві, у банку або онлайн-банкінгом - і забрати своє новорічне дерево.

Нагадаємо, ціни на новорічні ялинки залишаються соціальними та майже не змінилися порівняно з минулим роком: від 210 до 250 грн, ялина або ялиця — від 240 до 280 грн. Деякі лісництва також реалізують ялинки в контейнерах, ціни на які стартують від 500 грн, залежно від розмірів.