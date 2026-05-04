"Нибулон" расширяет направления разминирования украинских земель: что известно

Украинская аграрная компания "Нибулон" подтвердила право на выполнение пяти основных видов работ по разминированию по государственным стандартам. Кроме наземных работ, специалисты готовятся к очистке водоемов и обезвреживанию взрывчатки, что позволит использовать четыре машины GCS-200.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

Проверку осуществлял орган по сертификации Центра противоминной деятельности Украины на соответствие государственным стандартам ДСТУ.

Направления разминирования

На сегодняшний день компания имеет право официально выполнять следующие работы:

нетехническое обследование территорий;

техническое обследование;

разминирование ручным способом;

очищение районов, где велись боевые действия;

разминирование с использованием специальных машин и механизмов.

Параллельно начат процесс получения сертификатов еще по трем направлениям:

информирование гражданского населения о минной опасности;

обезвреживание и уничтожение мин и взрывоопасных остатков войны;

разминирование акваторий рек и внутренних водоемов.

Технические мощности и развитие

Подтверждение имеющихся лицензий и получение новых позволяет компании привлекать к работам четыре специализированных машины для разминирования модели GCS-200. Это также открывает возможности для расширения штата профессиональных саперов и создания новых рабочих групп.

"Тщательная работа коллектива привела к хорошему результату сегодня... Подтверждение существующих сертификатов и получение новых открывает возможность... для найма дополнительного профессионального состава... и возможность привлекать к очистке украинских земель сразу четыре разминировочные машины GCS-200", - отметил руководитель направления гуманитарного разминирования "Нибулона" Всеволод Петровский.

Развитие этого направления стало возможным благодаря поддержке немецкого государственного банка развития DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft и программы DEG Impulse gGmbH. Партнерство позволяет масштабировать очистку земель и создавать условия для возобновления аграрного производства.

О "Нибулоне"

"Нибулон" - это один из крупнейших украинских агрохолдингов, ведущий экспортер зерновых и масличных культур, основанный в 1991 году. Компания известна своей мощной логистической инфраструктурой, включающей собственную элеваторскую сеть, речной флот и судостроительно-судоремонтный завод в Николаеве.

Компания играет ключевую роль в продовольственной безопасности, обеспечивая экспорт зерна даже в сложных условиях, в частности, из-за собственных мощностей в Измаиле.

Компанию учредил Алексей Вадатурский (Герой Украины). гендиректор — Андрей Вадатурский. После его смерти Андрей Вадатурский стал новым генеральным директором компании и продолжил дело своего отца .

Ранее сообщалось, что агрохолдинг "НИибулон" начинает новый этап технологической трансформации – разработку цифровых двойников полей.