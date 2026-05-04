"Нібулон" розширює напрями розмінування українських земель: що відомо

Українська аграрна компанія "Нібулон" підтвердила право на виконання п’яти основних видів робіт із розмінування за державними стандартами. Окрім наземних робіт, фахівці готуються до очищення водойм та знешкодження вибухівки, що дозволить використовувати чотири машини GCS-200.

Перевірку здійснював орган із сертифікації Центру протимінної діяльності України на відповідність державним стандартам ДСТУ.

Напрями розмінування

На сьогодні компанія має право офіційно виконувати такі роботи:

нетехнічне обстеження територій;

технічне обстеження;

розмінування ручним способом;

очищення районів, де велися бойові дії;

розмінування із застосуванням спеціальних машин та механізмів.

Паралельно розпочато процес отримання сертифікатів ще за трьома напрямами:

інформування цивільного населення про мінну небезпеку;

знешкодження та знищення мін і вибухонебезпечних залишків війни;

розмінування акваторій річок та внутрішніх водойм.

Технічні потужності та розвиток

Підтвердження наявних ліцензій та отримання нових дозволяє компанії залучати до робіт чотири спеціалізовані машини для розмінування моделі GCS-200. Це також відкриває можливості для розширення штату професійних саперів та створення нових робочих груп.

"Кропітка робота колективу привела до гарного результату сьогодні… Підтвердження існуючих сертифікатів та отримання нових відкриває можливість… для найму додаткового професійного складу… і можливість залучати до очищення українських земель одразу чотири розмінувальні машини GCS-200", — зазначив керівник напряму гуманітарного розмінування "Нібулону" Всеволод Петровський.

Розвиток цього напряму став можливим завдяки підтримці німецького державного банку розвитку DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft та програми DEG Impulse gGmbH. Партнерство дозволяє масштабувати очищення земель і створювати умови для відновлення аграрного виробництва.

Про "Нібулон"

"Нібулон" — це один із найбільших українських агрохолдингів, провідний експортер зернових та олійних культур, заснований у 1991 році. Компанія відома своєю потужною логістичною інфраструктурою, яка включає власну мережу елеваторів, річковий флот та суднобудівно-судноремонтний завод у Миколаєві.

Компанія відіграє ключову роль у продовольчій безпеці, забезпечуючи експорт зерна навіть у складних умовах, зокрема через власні потужності в Ізмаїлі.

Компанію заснував Олексій Вадатурський (Герой України). наразі гендиректор — Андрій Вадатурський. Після його смерті Андрій Вадатурський став новим генеральним директором компанії та продовжив справу свого батька.

Раніше повідомлялося, що агрохолдинг "НІібулон" розпочинає новий етап технологічної трансформації — розробку цифрових двійників полів.