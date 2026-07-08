Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,51

--0,05

EUR

50,88

+0,01

Наличный курс:

USD

44,57

44,48

EUR

51,15

50,95

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Николаевщина получила 26 силовых трансформаторов для усиления энергостойкости области

трансформаторы
Ремонт поврежденных трансформаторов стал способом наживы. / Depositphotos

После регулярных российских атак на энергетическую инфраструктуру Николаевщина получила новое оборудование для стабильной работы электросетей. В область передали 26 трансформаторов и восемь комплектов трансформаторных подстанций.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует министр энергетики Денис Шмыгаль.

Как Николаевщину готовят к новым атакам на энергетику

В ведомстве отметили, что трансформаторы являются одной из самых неотложных потребностей энергетиков региона, ведь именно они обеспечивают работу подстанций. Оборудование было закуплено при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Ожидается завершение необходимых процедур со стороны местных властей для его передачи в эксплуатацию.

Кроме того, Николаевщина получила еще восемь современных комплектов трансформаторных подстанций из складов и логистических хабов Министерства энергетики. Это оборудование поступило в рамках гуманитарной помощи немецкой организации GIZ, которая продолжает поддерживать Украину в укреплении энергетической инфраструктуры.

В Минэнерго также сообщили, что с начала полномасштабного вторжения предприятия топливно-энергетического комплекса Николаевской области получили более 2619,5 тонн гуманитарной помощи для восстановления и поддержки работы энергетической системы.

Напомним, ранее сообщалось, что тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" может возрасти на 25%. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 июля планировала рассмотреть повышение тарифа на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго". С 1 августа 2026 года тариф может вырасти на 25% – до 928,45 грн за МВт·ч без НДС.

Автор:
Ольга Опенько