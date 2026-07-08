Николаевщина получила 26 силовых трансформаторов для усиления энергостойкости области

После регулярных российских атак на энергетическую инфраструктуру Николаевщина получила новое оборудование для стабильной работы электросетей. В область передали 26 трансформаторов и восемь комплектов трансформаторных подстанций.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует министр энергетики Денис Шмыгаль.

Как Николаевщину готовят к новым атакам на энергетику

В ведомстве отметили, что трансформаторы являются одной из самых неотложных потребностей энергетиков региона, ведь именно они обеспечивают работу подстанций. Оборудование было закуплено при поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Ожидается завершение необходимых процедур со стороны местных властей для его передачи в эксплуатацию.

Кроме того, Николаевщина получила еще восемь современных комплектов трансформаторных подстанций из складов и логистических хабов Министерства энергетики. Это оборудование поступило в рамках гуманитарной помощи немецкой организации GIZ, которая продолжает поддерживать Украину в укреплении энергетической инфраструктуры.

В Минэнерго также сообщили, что с начала полномасштабного вторжения предприятия топливно-энергетического комплекса Николаевской области получили более 2619,5 тонн гуманитарной помощи для восстановления и поддержки работы энергетической системы.

Напомним, ранее сообщалось, что тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" может возрасти на 25%. Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 июля планировала рассмотреть повышение тарифа на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго". С 1 августа 2026 года тариф может вырасти на 25% – до 928,45 грн за МВт·ч без НДС.