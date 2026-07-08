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Миколаївщина отримала 26 силових трансформаторів для посилення енергостійкості області

трансформатори
Ремонт пошкоджених трансформаторів став способом наживи / Depositphotos

Після регулярних російських атак на енергетичну інфраструктуру Миколаївщина отримала нове обладнання для стабільної роботи електромереж. До області передали 26 трансформаторів та вісім комплектів трансформаторних підстанцій.

Як пише Delo.ua, про це інформує міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як Миколаївщину готують до нових атак на енергетику

У відомстві зазначили, що трансформатори є однією з найнагальніших потреб енергетиків регіону, адже саме вони забезпечують роботу підстанцій. Обладнання закупили за підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Наразі очікується завершення необхідних процедур з боку місцевої влади для його передачі в експлуатацію.

Крім того, Миколаївщина отримала ще вісім сучасних комплектів трансформаторних підстанцій зі складів та логістичних хабів Міністерства енергетики. Це обладнання надійшло в межах гуманітарної допомоги від німецької організації GIZ, яка продовжує підтримувати Україну у зміцненні енергетичної інфраструктури.

У Міненерго також повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення підприємства паливно-енергетичного комплексу Миколаївської області отримали понад 2 619,5 тонни гуманітарної допомоги для відновлення та підтримки роботи енергетичної системи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тариф на передачу електроенергії "Укренерго" може зрости на 25%. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 7 липня планувала розглянути підвищення тарифу на передачу електроенергії для НЕК “Укренерго”. Із 1 серпня 2026 року тариф може зрости на 25% - до 928,45 грн за МВт·год без ПДВ.

Автор:
Ольга Опенько