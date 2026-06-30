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Николаевщина привлечет более 40 млн евро грантов на проекты энергетики и инфраструктуры

Виталий Ким
Виталий Ким принял участие в мероприятии Nefco Green Recovery Reception, состоявшемся в Гданьске / Ассоциация прифронтовых городов и общин

Николаевская область привлечет более 40 млн евро грантового финансирования от Дании и Швеции для реализации проектов в сфере энергоэффективности, коммунальной инфраструктуры и возобновляемой энергетики.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким по итогам участия в мероприятии Nefco Green Recovery Reception, состоявшемся в Гданьске в рамках Конференции по восстановлению Украины URC 2026.

Пресс-служба Ассоциации прифронтовых городов и общин сообщает, что в рамках мероприятия Николаевская ОВА и Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО) подписали меморандум о сотрудничестве. Как отмечают в администрации, это первое в Украине соглашение такого формата между региональными властями и НЕФКО.

Документ предусматривает сотрудничество в сфере энергоэффективности, развития возобновляемой энергетики, модернизации систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, уличного освещения, а также управления твердыми бытовыми отходами.

Привлеченное финансирование планируется направить на реализацию проектов в Николаеве, Вознесенске, Новой Одессе, Пивденноукраинске, Первомайске, Новом Буге, Баштанке и Коблевской общине.

По словам Кима, подписание меморандума должно создать условия не только для восстановления поврежденной инфраструктуры, но и для долгосрочного развития общин области.

"Для нас важно не только восстанавливать разрушенную инфраструктуру, но и закладывать основу для современного развития общин. Подписание этого меморандума открывает новые возможности для реализации проектов в сфере энергоэффективности, возобновляемой энергетики и коммунальной инфраструктуры. Благодарен международным партнерам за доверие и поддержку Николаевщины", – отметил Ким.

Во время URC 2026 глава области также провел переговоры с государственным секретарем по вопросам политики развития Дании Эльзебет Сондергаард Кроне и представителями корейской корпорации KIND, с которыми обсудил дальнейшее расширение сотрудничества и перспективы реализации новых проектов.

Ким добавил, что участие в конференции позволило перейти от дискуссий о возобновлении к конкретным договоренностям по финансированию и развитию региона.

Ранее начальник Николаевской ОВА отмечал, что бизнес в прифронтовых регионах фактически работает вопреки законам экономики – под постоянными обстрелами, военными рисками, с проблемами доступа к финансированию и дефицитом кадров. Поэтому, по его словам, необходимо создать "понятные и системные условия поддержки, которые помогут предприятиям выживать, работать и развиваться".

Автор:
Майя Калына