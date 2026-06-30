Миколаївщина залучить понад 40 млн євро грантів на проєкти енергетики та інфраструктури

Миколаївська область залучить більш ніж 40 млн євро грантового фінансування від Данії та Швеції для реалізації проєктів у сфері енергоефективності, комунальної інфраструктури та відновлюваної енергетики.

Як пише Delo.ua, про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім за підсумками участі в заході Nefco Green Recovery Reception, що відбувся у Гданську в межах Конференції з відновлення України URC 2026.

Пресслужба Асоціації прифронтових міст та громад інформує, що у межах заходу Миколаївська ОВА та Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) підписали меморандум про співпрацю. Як зазначають в адміністрації, це перша в Україні угода такого формату між регіональною владою та НЕФКО.

Документ передбачає співробітництво у сферах енергоефективності, розвитку відновлюваної енергетики, модернізації систем водопостачання та водовідведення, теплопостачання, вуличного освітлення, а також управління твердими побутовими відходами.

Залучене фінансування планують спрямувати на реалізацію проєктів у Миколаєві, Вознесенську, Новій Одесі, Південноукраїнську, Первомайську, Новому Бузі, Баштанці та Коблівській громаді.

За словами Кіма, підписання меморандуму має створити умови не лише для відновлення пошкодженої інфраструктури, а й для довгострокового розвитку громад області.

"Для нас важливо не лише відновлювати зруйновану інфраструктуру, а й закладати основу для сучасного розвитку громад. Підписання цього меморандуму відкриває нові можливості для реалізації проєктів у сфері енергоефективності, відновлюваної енергетики та комунальної інфраструктури. Вдячний міжнародним партнерам за довіру та підтримку Миколаївщини", – зазначив Кім.

Під час URC 2026 очільник області також провів переговори з державним секретарем з питань політики розвитку Данії Ельзебет Сондергаард Кроне та представниками корейської корпорації KIND, з якими обговорив подальше розширення співпраці та перспективи реалізації нових проєктів.

Кім додав, що участь у конференції дозволила перейти від дискусій про відновлення до конкретних домовленостей щодо фінансування та розвитку регіону.

Раніше начальник Миколаївської ОВА зазначав, що бізнес у прифронтових регіонах фактично працює всупереч законам економіки – під постійними обстрілами, військовими ризиками, з проблемами доступу до фінансування та дефіцитом кадрів. Тому, за його словами, необхідно створити "зрозумілі й системні умови підтримки, які допоможуть підприємствам виживати, працювати та розвиватися".