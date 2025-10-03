Запланована подія 2

Nissan отзывает более 19 тысяч электромобилей в США из-за риска пожара

Nissan
Nissan отзывает более 19 тысяч электромобилей

Nissan объявила об отзыве 19 077 электромобилей в Соединенных Штатах из-за потенциальной опасности пожара.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Причиной стало возможное перегревание батарей во время быстрой зарядки, что может привести к возгоранию.

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) отмечает, что автопроизводитель сейчас работает над процедурой сообщения владельцев и организацией безопасного ремонта или обновления программного обеспечения, чтобы устранить риск.

Этот случай стал очередным сигналом для владельцев электромобилей о важности соблюдения инструкций производителя по зарядке и эксплуатации батарей, особенно при использовании быстрых зарядных станций.

Напомним, в июле Nissan уже отозвала 443 899 автомобилей в США из-за неисправности двигателя. Тогда компания обнаружила потенциальный производственный дефект в некоторых компонентах двигателя транспортных средств, который может привести к повреждению двигателя или полному отказу, увеличивая риск аварии.

Автор:
Татьяна Гойденко