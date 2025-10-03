Nissan відкликає понад 19 тисяч електромобілів у США через ризик пожежі

Nissan оголосила про відкликання 19 077 електромобілів у Сполучених Штатах через потенційну небезпеку пожежі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Причиною стало можливе перегрівання батарей під час швидкої зарядки, що може спричинити займання.

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) зазначає, що автовиробник наразі працює над процедурою повідомлення власників і організацією безпечного ремонту чи оновлення програмного забезпечення, щоб усунути ризик.

Цей випадок став черговим сигналом для власників електромобілів про важливість дотримання інструкцій виробника щодо зарядки та експлуатації батарей, особливо під час використання швидких зарядних станцій.

Нагадаємо, у липні Nissan вже відкликала 443 899 автомобілів у США через несправність двигуна. Тоді компанія виявила потенційний виробничий дефект у деяких компонентах двигуна транспортних засобів, який може призвести до пошкодження двигуна або повної відмови, збільшуючи ризик аварії.