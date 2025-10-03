Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,05

EUR

48,50

+0,13

Готівковий курс:

USD

41,29

41,20

EUR

48,77

48,62

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Nissan відкликає понад 19 тисяч електромобілів у США через ризик пожежі

Nissan
Nissan відкликає понад 19 тисяч електромобілів

Nissan оголосила про відкликання 19 077 електромобілів у Сполучених Штатах через потенційну небезпеку пожежі. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Причиною стало можливе перегрівання батарей під час швидкої зарядки, що може спричинити займання.

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) зазначає, що автовиробник наразі працює над процедурою повідомлення власників і організацією безпечного ремонту чи оновлення програмного забезпечення, щоб усунути ризик.

Цей випадок став черговим сигналом для власників електромобілів про важливість дотримання інструкцій виробника щодо зарядки та експлуатації батарей, особливо під час використання швидких зарядних станцій.

Нагадаємо, у липні Nissan вже відкликала 443 899 автомобілів у США через несправність двигуна. Тоді компанія виявила потенційний виробничий дефект у деяких компонентах двигуна транспортних засобів, який може призвести до пошкодження двигуна або повної відмови, збільшуючи ризик аварії.

Автор:
Тетяна Гойденко