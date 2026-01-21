Запланована подія 2

НКЦБФР и Украинская универсальная биржа обсудили развитие биржевого аграрного рынка

Опыт биржевой торговли древесной породой может стать моделью для аграрного рынка. / Freepik

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Алексей Семенюк вместе с членом Комиссии Арсеном Ильиным провел рабочую встречу с директором Украинской универсальной биржи (УУБ) Сергеем Гладким, в ходе которой обсуждались перспективы развития биржевого товарного рынка в Украине.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НКЦБФР .

Украинская универсальная биржа, основанная в 1997 году, является лицензированной биржей и в прошлом году организовала более 7,7 тысяч биржевых торгов.

Основными сегментами деятельности УУБ является рынок необработанной древесины и пиломатериалов, где работает более 6 тысяч активных клиентов, 16 партнерских компаний в регионах Украины, а уровень выполнения контрактов составляет около 90% благодаря современным IT-системам с элементами искусственного интеллекта.

В ходе встречи Сергей Гладкий презентовал планы развития аграрного рынка биржи. Сейчас УУБ работает с зерновыми культурами – пшеницей, кукурузой, подсолнечником и ячменем – и планирует расширение на продукцию животного происхождения. Для этого электронную торговую систему биржи адаптируют под нужды аграрного сектора. Кроме того, запущен бесплатный агробот в Telegram, который уже пользуется около 40 тысяч участников.

Глава НКЦБФР Алексей Семенюк подчеркнул, что опыт биржевой торговли древесиной может быть применен и к аграрному рынку. Биржевые механизмы обеспечивают прозрачность сделок, контроль полной цепи товара и легальную работу участников рынка, что стимулирует уплату налогов и увеличение доходов государственного бюджета.

"Именно этот подход можно и нужно применить к аграрному рынку. Четкие биржевые правила позволяют видеть полную цепь движения продукции и формируют мотивацию для легальной работы участников рынка и уплаты налогов. НКЦБФР готова способствовать созданию прозрачных и эффективных правил работы аграрного сектора", - отметил Семенюк.

Председатель Комиссии отметил, что работа по этому направлению продолжается, а аграрный рынок имеет все предпосылки повторить успех рынка древесины, где ключевыми факторами развития остаются четкие правила, системный контроль и последовательность в их внедрении.

Добавим, начальник управления корпоративных прав и депозитарной деятельности Национального банка Украины Андрей Супрун сообщил, что в Украине рассматривается возможность запуска новой фондовой биржи.

Автор:
Татьяна Гойденко