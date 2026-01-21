НКЦПФР та Українська універсальна біржа обговорили розвиток біржового аграрного ринку

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олексій Семенюк разом із членом Комісії Арсеном Ільіним провів робочу зустріч із директором Української універсальної біржі (УУБ) Сергієм Гладким, під час якої обговорювались перспективи розвитку біржового товарного ринку в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НКЦПФР.

Українська універсальна біржа, заснована у 1997 році, є ліцензованою біржею та минулого року організувала понад 7,7 тисячі біржових торгів.

Основними сегментами діяльності УУБ є ринок необробленої деревини та пиломатеріалів, де працює понад 6 тисяч активних клієнтів, 16 партнерських компаній у регіонах України, а рівень виконання контрактів сягає близько 90%, завдяки сучасним IT-системам із елементами штучного інтелекту.

Під час зустрічі Сергій Гладкий презентував плани розвитку аграрного ринку біржі. Наразі УУБ працює з зерновими культурами — пшеницею, кукурудзою, соняшником та ячменем — та планує розширення на продукцію тваринного походження. Для цього електронну торгову систему біржі адаптують під потреби аграрного сектора. Крім того, запущено безкоштовний агробот у Telegram, який вже користується близько 40 тисяч учасників.

Голова НКЦПФР Олексій Семенюк підкреслив, що досвід біржової торгівлі деревиною може бути застосований і до аграрного ринку. Біржові механізми забезпечують прозорість операцій, контроль повного ланцюга товару та легальну роботу учасників ринку, що стимулює сплату податків та збільшення доходів державного бюджету.

"Саме цей підхід можна і потрібно застосувати до аграрного ринку. Чіткі біржові правила дозволяють бачити повний ланцюг руху продукції та формують мотивацію для легальної роботи учасників ринку і сплати податків. НКЦПФР готова сприяти створенню прозорих і ефективних правил роботи аграрного сектору", — зазначив Семенюк.

Голова Комісії зазначив, що робота в цьому напрямі триває, а аграрний ринок має всі передумови повторити успіх ринку деревини, де ключовими факторами розвитку залишаються чіткі правила, системний контроль і послідовність у їх впровадженні.

Додамо, начальник управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України Андрій Супрун повідомив, що в Україні розглядається можливість запуску нової фондової біржі.