В Україні може з'явитися нова фондова біржа

Начальник управління корпоративних прав та депозитарної діяльності Національного банку України Андрій Супрун повідомив, що в Україні розглядається можливість запуску нової фондової біржі.

Як інформує Delo.ua, про це він розповів під час дискусії "Ринок капіталу: чому буксує і що з цим робити", організованої Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) у межах консорціуму RRR4U.

За його словами, у межах меморандуму буде створено холдингову компанію, акціонерами якої стануть міжнародні фінансові організації (МФО), українські та іноземні партнери.

Вона володітиме новою фондовою біржою, контрольним пакетом акцій Розрахункового центру (83%) і міноритарною часткою Національного депозитарію України (НДУ). Контрольний пакет НДУ (50%+1 акція) залишиться у власності Національного банку.

Супрун підкреслив, що нова модель інфраструктури ринку капіталу вже погоджена з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Уявімо, що одним із акціонерів нашої інфраструктури став Nasdaq чи Deutsche Börse. Чи це дасть позитивний імпульс для розвитку внутрішнього ринку і взаємодії з міжнародними ринками з точки зору експертизи, технологій й інвестицій? Відповідь очевидна", – зазначив представник НБУ.

Він додав, що реформа інфраструктури фондового ринку триває вже кілька десятиліть, і настав час перейти до наступного етапу — створення якісних фінансових інструментів та розбудови ліквідного ринку з широким колом як національних, так і іноземних інвесторів.

Додамо, про те, що українська влада розглядає можливість створення нової фондової біржі для забезпечення подальшого безперебійного функціонування вторинного ринку державних облігацій, стало відомо ще у липні 2024 року.