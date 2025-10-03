Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,05

EUR

48,50

+0,13

Наличный курс:

USD

41,29

41,20

EUR

48,77

48,62

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине может появиться новая фондовая биржа

фондовая биржа
Новая модель инфраструктуры рынка капитала уже согласована с МВФ / Freepik

Начальник управления корпоративных прав и депозитарной деятельности Национального банка Андрей Супрун сообщил, что в Украине рассматривается возможность запуска новой фондовой биржи.

Как сообщает Delo.ua, об этом он рассказал во время дискуссии "Рынок капитала: почему буксует и что с этим делать", организованной Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) в рамках консорциума RRR4U.

По его словам, в рамках меморандума будет создана холдинговая компания, акционерами которой станут международные финансовые организации (МФО), украинские и иностранные партнеры.

Она будет владеть новой фондовой биржей, контрольным пакетом акций Расчетного центра (83%) и миноритарной долей Национального депозитария Украины (НГУ). Контрольный пакет НИУ (50%+1 акция) останется в собственности Национального банка.

Супрун подчеркнул, что новая модель инфраструктуры рынка капитала уже согласована с Международным валютным фондом (МВФ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

" Представим, что одним из акционеров нашей инфраструктуры стал Nasdaq или Deutsche Börse. Даст ли это положительный импульс для развития внутреннего рынка и взаимодействия с международными рынками с точки зрения экспертизы, технологий и инвестиций? Ответ очевиден" , - отметил представитель НБУ.

Он добавил, что реформа инфраструктуры фондового рынка продолжается уже несколько десятилетий, и пора перейти к следующему этапу — созданию качественных финансовых инструментов и развитию ликвидного рынка с широким кругом как национальных, так и иностранных инвесторов.

Добавим, что украинские власти рассматривают возможность создания новой фондовой биржи для обеспечения дальнейшего бесперебойного функционирования вторичного рынка государственных облигаций, стало известно еще в июле 2024 года.

Автор:
Татьяна Гойденко