В Украине может появиться новая фондовая биржа

Начальник управления корпоративных прав и депозитарной деятельности Национального банка Андрей Супрун сообщил, что в Украине рассматривается возможность запуска новой фондовой биржи.

Как сообщает Delo.ua, об этом он рассказал во время дискуссии "Рынок капитала: почему буксует и что с этим делать", организованной Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭД) в рамках консорциума RRR4U.

По его словам, в рамках меморандума будет создана холдинговая компания, акционерами которой станут международные финансовые организации (МФО), украинские и иностранные партнеры.

Она будет владеть новой фондовой биржей, контрольным пакетом акций Расчетного центра (83%) и миноритарной долей Национального депозитария Украины (НГУ). Контрольный пакет НИУ (50%+1 акция) останется в собственности Национального банка.

Супрун подчеркнул, что новая модель инфраструктуры рынка капитала уже согласована с Международным валютным фондом (МВФ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

" Представим, что одним из акционеров нашей инфраструктуры стал Nasdaq или Deutsche Börse. Даст ли это положительный импульс для развития внутреннего рынка и взаимодействия с международными рынками с точки зрения экспертизы, технологий и инвестиций? Ответ очевиден" , - отметил представитель НБУ.

Он добавил, что реформа инфраструктуры фондового рынка продолжается уже несколько десятилетий, и пора перейти к следующему этапу — созданию качественных финансовых инструментов и развитию ликвидного рынка с широким кругом как национальных, так и иностранных инвесторов.

Добавим, что украинские власти рассматривают возможность создания новой фондовой биржи для обеспечения дальнейшего бесперебойного функционирования вторичного рынка государственных облигаций, стало известно еще в июле 2024 года.