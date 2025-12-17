НКЦБФР предлагает внедрить в Украине личные инвестиционные счета: как и сколько на этом можно будет заработать

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов презентовал проект закона о введении в Украине личных инвестиционных счетов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на совместный пресс-брифинг Магомедова и народного депутата Тараса Тарасенко в Украинском кризисном медиа-центре.

Что такое личные инвестиционные счета и зачем они нужны

По словам главы НКЦБФР, предлагаемое внедрение личных инвестиционных счетов должно стать первым шагом к построению в Украине полноценного негосударственного накопительного пенсионного обеспечения.

"Идея создания личных инвестиционных счетов предполагает введение в Украине инструмента самостоятельных инвестиций для граждан, который позволил бы быстро и легко вкладывать деньги в отечественные ценные бумаги", — пояснил Руслан Магомедов.

Механика функционирования инвестиционных счетов должна выглядеть следующим образом:

· будут открываться такие счета инвестиционными компаниями, имеющими соответствующую лицензию;

· средства граждан будут находиться на таких счетах в течение пяти лет;

· именно с этих счетов можно будет покупать ценные бумаги государственных и частных эмитентов;

· спустя пять лет владелец счета может забрать сумму инвестиции плюс заработанные на нее доходы без уплаты налогов.

В случае если инвестор закрывает счет до истечения пятилетнего срока, доход от такой инвестиции облагается налогом по стандартным правилам налогообложения.

Предполагается, что инвестиционные счета можно будет пополнять без ограничений по количеству раз в течение пятилетнего срока, но на сумму не более 300 минимальных зарплат в год. При нынешнем размере минимальной зарплаты это означает, что за год можно будет положить на такой счет до 2,4 млн грн. Количество сделок купли-продажи ценных бумаг с такого счета не будет ограничиваться.

Каждый гражданин сможет иметь только один лицевой инвестиционный счет, который будет регистрироваться в налоговой службе и в дальнейшем будет использоваться для расчета налоговой льготы.

Отдельно будет предусмотрена возможность смены инвестиционной компании по желанию инвестора. В таком случае для средств инвестора будет открываться новый лицевой инвестиционный счет, а старый будет закрываться.

По истечении пятилетнего периода владелец инвестиционного счета сможет снять средства (полностью или, по желанию, частично), но не сможет его пополнять. После закрытия предыдущего счета можно будет открыть новый на тех же условиях.

Доступны для инвестирования все имеющиеся отечественные ценные бумаги: акции и облигации частных и государственных компаний, облигации местных займов, государственные ценные бумаги.

Сколько можно будет заработать на инвестиционных счетах

Отвечая на вопросы корреспондента Delo.ua по поводу того, сколько можно будет зарабатывать на инвестиционных счетах, Руслан Магомедов воздержался от озвучивания конкретных цифр, но отметил, что зарабатывать можно будет не меньше, чем на развитых мировых рынках.

"Украина — уникальная страна. В непростых условиях войны она демонстрирует устойчивость и в то же время позволяет много зарабатывать. Пока не могу назвать конкретные цифры возможной доходности, но думаю, что это будет значительно выше, чем доходность по банковским депозитам и другим инструментам, существующим в Украине на сегодняшний день", — заявил глава НКЦБФР.

По словам Магомедова, цель проекта внедрения личных инвестсчетов — привлечение на фондовый рынок Украины до 5 миллионов новых инвесторов: в первую очередь военных, ветеранов, предпринимателей и IT- специалистов.

Напомним, 12 декабря в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14296 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно механизмов поощрения индивидуального инвестирования и поддержки национальных эмитентов". Среди прочего, документ предусматривает введение в Украине лицевых инвестиционных счетов.

По мнению инициаторов законопроекта, принятие документа будет способствовать: появлению долгосрочных финансовых ресурсов в финансовой системе Украины; привлечению значительного объема инвестиций в национальные рынки капитала; стимулированию долгосрочной инвестиционной деятельности населения — индивидуальных инвесторов; увеличению сбережений граждан и уменьшению негативного влияния на них инфляционных процессов; уменьшению сбережений населения в форме наличной иностранной валюты; прозрачности и улучшению налоговой дисциплины предприятий, заинтересованных в доступе к долгосрочным финансовым ресурсам на внутреннем фондовом рынке; повышению финансовой грамотности населения.