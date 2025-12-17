НКЦПФР пропонує запровадити в Україні особові інвестиційні рахунки: як і скільки на цьому можна буде заробити

Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов презентував проєкт закону про запровадження в Україні особових інвестиційних рахунків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на спільний пресбрифінг Магомедова і народного депутата Тараса Тарасенка в Українському кризовому медіа-центрі.

Що таке особові інвестиційні рахунки і навіщо вони потрібні

За словами очільника НКЦПФР, пропоноване запровадження особових інвестиційних рахунків має стати першим кроком до побудови в Україні повноцінного недержавного накопичувального пенсійного забезпечення.

"Ідея створення особових інвестиційних рахунків передбачає запровадження в Україні інструменту самостійних інвестицій для громадян, який дозволив би швидко та легко вкладати гроші у вітчизняні цінні папери", — пояснив Руслан Магомедов.

Механіка функціонування інвестиційних рахунків має виглядати наступним чином:

· відкриватимуться такі рахунки інвестиційними компаніями, що матимуть відповідну ліцензію;

· кошти громадян перебуватимуть на таких рахунках протягом п’яти років;

· саме з цих рахунків можна буде купувати цінні папери державних і приватних емітентів;

· через п’ять років власник рахунку може забрати суму інвестиції плюс зароблені на неї доходи без сплати податків.

У разі якщо інвестор закриває рахунок до закінчення п’ятирічного строку, дохід від такої інвестиції оподатковується за стандартними правилами оподаткування.

Передбачається, що інвестиційні рахунки можна буде поповнювати без обмежень по кількості раз протягом п’ятирічного терміну, але на суму, що не перевищує 300 мінімальних зарплат на рік. За нинішнього розміру мінімальної зарплати це означає, що за рік можна буде покласти на такий рахунок до 2,4 млн грн. Кількість операцій купівлі-продажу цінних паперів з такого рахунку не буде обмежуватись.

Кожен громадянин зможе мати лише один особовий інвестиційний рахунок, який реєструватиметься в податковій службі і надалі використовуватиметься для обрахування податкової пільги.

Окремо буде передбачено можливість зміни інвестиційної компанії за бажанням інвестора. В такому випадку для коштів інвестора буде відкриватися новий особовий інвестиційний рахунок, а старий закриватиметься.

Після закінчення п’ятирічного періоду власник інвестиційного рахунку зможе зняти кошти (повністю або, за бажанням, частково), але не зможе його поповнювати. Після закриття попереднього рахунку можна буде відкрити новий на тих же умовах.

Доступні для інвестування будуть всі наявні вітчизняні цінні папери: акції та облігації приватних та державних компаній, облігації місцевих позик, державні цінні папери.

Скільки можна буде заробити на інвестиційних рахунках

Відповідаючи на питання кореспондента Delo.ua щодо того, скільки можна буде заробляти на інвестиційних рахунках, Руслан Магомедов утримався від озвучування конкретних цифр, але зазначив, що заробляти можна буде не менше, ніж на розвинених світових ринках.

"Україна — унікальна країна. В непростих умовах війни вона демонструє стійкість і водночас дозволяє багато заробляти. Наразі не можу назвати конкретні цифри можливої дохідності, але гадаю, що це буде значно вище, ніж дохідність за банківськими депозитами та іншими інструментами, які існують в Україні на сьогоднішній день", — заявив голова НКЦПФР.

За словами очільника НКЦПФР, мета проєкту запровадження особових інвестпроєктів — залучення на фондовий ринок України до 5 мільйонів нових інвесторів: в першу чергу військових, ветеранів, підприємців та IT-фахівців.

Нагадаємо, 12 грудня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14296 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо механізмів заохочення індивідуального інвестування та підтримки національних емітентів". Серед іншого документ передбачає запровадження в Україні особових інвестиційних рахунків.

На думку ініціаторів законопроєкту, ухвалення законопроєкту сприятиме: появі довгострокових фінансових ресурсів у фінансовій системі 6 України; залученню значного обсягу інвестицій у національні ринки капіталу; стимулюванню довгострокової інвестиційної діяльності населення — індивідуальних інвесторів; збільшенню заощаджень громадян та зменшенню негативного впливу на них інфляційних процесів; зменшенню маси заощаджень населення Україні у формі готівкової іноземної валюти; прозорості та покращенню податкової дисципліни підприємств, зацікавлених у доступі до довгострокових фінансових ресурсів на внутрішньому фондовому ринку; підвищенню фінансової грамотності населення.