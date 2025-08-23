НКРЭКУ готовится повысить тарифы на распределение электроэнергии с 1 сентября

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует с 1 сентября 2025 повысить тарифы на распределение электроэнергии для ряда операторов систем распределения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ExPro .

Основная причина этого решения - необходимость погашения долгов перед "Укрэнерго" и финансирования подготовки к отопительному сезону.

Исполнительный директор общественного союза "Умные электросети Украины" Александр Баранюк подчеркнул, что приоритетное погашение долгов перед "Укрэнерго" позволит ускорить подготовку к осенне-зимнему периоду и снизить долговую нагрузку между участниками рынка.

По расчетам тарифы на услуги по распределению для потребителей первого класса напряжения возрастут в среднем на 14%, а для второго класса — на 23%. Наибольшее повышение ожидается для Ровнооблэнерго, Кировоградоблэнерго и Хмельницкоблэнерго, в то время как меньше всего — для Черниговоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Львовоблэнерго.

Кроме того, с 1 октября планируется пересмотр тарифов для компаний в прифронтовых регионах, среди которых Запорожьеоблэнерго, Николаевоблэнерго, Сумыоблэнерго, Харьковоблэнерго и ПЭЭМ ЦЭК. На заседании 26 августа Регулятор намерен одобрить соответствующие проекты постановлений.

Баранюк подчеркнул, что отложение пересмотра тарифов может привести к еще большему повышению в будущем и создать риск для стабильности энергетического рынка. По его словам, накопление долгов уже заставляло компании обращаться в суды, а регулятор — применять штрафы, поэтому вопрос экономически обоснованных тарифов становится критически важным.

Напомним, в июле НКРЭКУ приняла решение существенно повысить предельные цены на электроэнергию в вечерние часы максимальной нагрузки. Цены вырастут в 1,6 раза – с 9 000 до 15 000 грн/МВтч на рынке "на сутки вперед" (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР), и с 10 000 до 16 000 грн/МВтч – на балансирующем рынке (БР).