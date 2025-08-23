Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
НКРЕКП готується підвищити тарифи на розподіл електроенергії з 1 вересня

НКРЕКП підвищить тарифи на розподіл електроенергії з вересня 2025 року / Depositphotos

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, планує з 1 вересня 2025 року підвищити тарифи на розподіл електроенергії для низки операторів систем розподілу. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ExPro.

Основною причиною цього рішення є необхідність погашення боргів перед "Укренерго" та фінансування підготовки до опалювального сезону.

Виконавчий директор громадської спілки "Розумні електромережі України" Олександр Баранюк наголосив, що пріоритетне погашення боргів перед "Укренерго" дозволить прискорити підготовку до осінньо-зимового періоду та зменшити боргове навантаження між учасниками ринку.

За розрахунками, тарифи на послуги з розподілу для споживачів першого класу напруги зростуть у середньому на 14%, а для другого класу — на 23%. Найбільше підвищення очікується для Рівнеобленерго, Кіровоградобленерго та Хмельницькобленерго, тоді як найменше — для Чернігівобленерго, Черкасиобленерго та Львівобленерго.

Крім того, з 1 жовтня планується перегляд тарифів для компаній у прифронтових регіонах, серед яких Запоріжжяобленерго, Миколаївобленерго, Сумиобленерго, Харківобленерго та ПЕЕМ ЦЕК. На засіданні 26 серпня Регулятор має намір схвалити відповідні проєкти постанов.

Баранюк підкреслив, що відкладення перегляду тарифів може призвести до ще більшого підвищення в майбутньому та створити ризики для стабільності енергетичного ринку. За його словами, накопичення боргів уже змушувало компанії звертатися до судів, а регулятор — застосовувати штрафи, тож питання економічно обґрунтованих тарифів стає критично важливим.

Нагадаємо, у липні НКРЕКП  ухвалила рішення суттєво підвищити граничні ціни на електроенергію у вечірні години максимального навантаження. Ціни зростуть у 1,6 раза – з 9 000 до 15 000 грн/МВтгод на ринку "на добу наперед" (РДН) та внутрішньодобовому ринку (ВДР), і з 10 000 до 16 000 грн/МВтгод – на балансуючому ринку (БР).

Автор:
Тетяна Гойденко