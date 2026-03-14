Ночная атака на энергосистему: в нескольких регионах Украины введено отключение света

В результате ночной массированной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины часть регионов осталась без электроснабжения, введено ограничение потребления.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

В ночь на 14 марта российские войска совершили комбинированную массированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Кроме того, из-за обстрелов вдоль линии фронта повреждения зафиксированы и в других регионах страны.

На утро без электроснабжения остаются часть потребителей в Киеве, а также в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях.

Спасатели и энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам там, где это позволяет ситуация безопасности. Основная цель – как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям.

Из-за последствий массированного обстрела в отдельных регионах введены усиленные меры ограничения потребления электроэнергии. С 08:00 действуют графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

