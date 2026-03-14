AI Лидеры
Четыре года
большой войны
Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026
20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху
з Ощадом
Лучшие
работодатели 2025
Свое 

дело
Инвестиции 

в образование
Обучение 

для жизни
ТОП 50 

СЕО
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart 

Money

Ночная атака на энергосистему: в нескольких регионах Украины введено отключение света

В нескольких регионах Украины введено отключение света / ГСЧС

В результате ночной массированной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру Украины часть регионов осталась без электроснабжения, введено ограничение потребления.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

В ночь на 14 марта российские войска совершили комбинированную массированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Кроме того, из-за обстрелов вдоль линии фронта повреждения зафиксированы и в других регионах страны.

На утро без электроснабжения остаются часть потребителей в Киеве, а также в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черкасской и Кировоградской областях.

Спасатели и энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам там, где это позволяет ситуация безопасности. Основная цель – как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям.

Из-за последствий массированного обстрела в отдельных регионах введены усиленные меры ограничения потребления электроэнергии. С 08:00 действуют графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для бизнеса и промышленности.

Напомним,   Украина увеличила объемы импорта электроэнергии   из-за старта плановых ремонтных работ на одном из энергоблоков АЭС. В понедельник, 9 марта, объем импорта электричества из стран ЕС и Молдовы вырос до 35 тыс. МВт*ч.

Автор:
Татьяна Гойденко