Нічна атака на енергосистему: у кількох регіонах України запроваджено відключення світла

Унаслідок нічної масованої атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру України частина регіонів залишилася без електропостачання, запроваджено обмеження споживання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

У ніч на 14 березня російські війська здійснили комбіновану масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області. Крім того, через обстріли вздовж лінії фронту пошкодження зафіксовані й в інших регіонах країни.

Станом на ранок без електропостачання залишаються частина споживачів у Києві, а також у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Черкаській та Кіровоградській областях.

Рятувальники та енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Основна мета — якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Через наслідки масованого обстрілу в окремих регіонах запроваджено посилені заходи обмеження споживання електроенергії. З 08:00 діють графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для бізнесу і промисловості.

Нагадаємо, Україна збільшила обсяги імпорту електроенергії через старт планових ремонтних робіт на одному з енергоблоків АЕС. У понеділок, 9 березня, обсяг імпорту електрики з країн ЄС та Молдови зріс до 35 тис. МВт*год.