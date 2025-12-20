Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

-0,00

EUR

49,59

--0,04

Наличный курс:

USD

42,30

42,21

EUR

49,85

49,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ночная атака РФ на энергетику: есть обесточивание в нескольких областях, действуют графики отключений

свет
В Украине снова действуют графики отключений света / Depositphotos

В ночь с 19 на 20 декабря российские войска совершили очередную атаку на объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .

В результате обстрелов по состоянию на утро обесточены потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях. Кроме того, враг повторно целился по работникам одной из теплоэлектростанций в приграничном регионе.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы быстро восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Сегодня во всех регионах Украины используются графики почасовых отключений электроэнергии. По всей стране продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики отключений публикуются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Обо всех изменениях в энергоснабжении рекомендуется следить на официальных страницах облэнерго соответствующего региона.

Заметим, что самая сложная ситуация в энергетике остается в приграничных с Россией и прифронтовых регионах. Враг продолжает системные атаки в Донецкую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области, где зафиксированы масштабные повреждения генерации, сетей передачи и распределения электроэнергии.

Автор:
Татьяна Гойденко