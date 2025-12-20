Ночная атака РФ на энергетику: есть обесточивание в нескольких областях, действуют графики отключений

В ночь с 19 на 20 декабря российские войска совершили очередную атаку на объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго .

В результате обстрелов по состоянию на утро обесточены потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях. Кроме того, враг повторно целился по работникам одной из теплоэлектростанций в приграничном регионе.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают в усиленном режиме и делают все возможное, чтобы быстро восстановить электроснабжение для всех абонентов.

Сегодня во всех регионах Украины используются графики почасовых отключений электроэнергии. По всей стране продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики отключений публикуются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Обо всех изменениях в энергоснабжении рекомендуется следить на официальных страницах облэнерго соответствующего региона.

Заметим, что самая сложная ситуация в энергетике остается в приграничных с Россией и прифронтовых регионах. Враг продолжает системные атаки в Донецкую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую и Черниговскую области, где зафиксированы масштабные повреждения генерации, сетей передачи и распределения электроэнергии.