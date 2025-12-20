Нічна атака РФ на енергетику: є знеструмлення в кількох областях, діють графіки відключень

У ніч з 19 на 20 грудня російські війська здійснили чергову атаку на об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Внаслідок обстрілів станом на ранок є знеструмлені споживачі в Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях. Крім того, ворог повторно цілив по працівниках однієї з теплоелектростанцій у прикордонному регіоні.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики працюють у посиленому режимі та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів.

Сьогодні в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії. Також по всій країні продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки відключень публікуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про всі зміни в енергопостачанні рекомендується стежити на офіційних сторінках обленерго відповідного регіону.

Зауважимо, найскладніша ситуація в енергетиці залишається у прикордонних з Росією та прифронтових регіонах. Ворог продовжує системні атаки на Донецьку, Запорізьку, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області, де зафіксовано масштабні пошкодження генерації, мереж передачі та розподілу електроенергії.