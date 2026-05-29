Ночной удар по Киевщине: Россия повредила одну из крупнейших биоэнергетических ТЭС Украины и Восточной Европы

В ночь на 29 мая армия РФ атаковала и частично разрушила биоэнергетическую электростанцию в поселке Иванков в Киевской области мощностью 19 МВт. В результате обстрела поврежден объект, в который было инвестировано около $40 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Алексей Бутенко — основатель компании "Биогазэнерго", которая построила ТЭС.

"Для кого-то это просто промышленный объект. Для меня – это часть жизни. Одна из крупнейших биотопливных электростанций Восточной Европы. 40 миллионов долларов инвестиций. Более 400 рабочих мест. Партнерство по ЕБРР", — отметил Бутенко и добавил, что компания намерена восстановить поврежденный объект.

Справочно

Биоэнергетическая электростанция в пгт Иванков (Киевская область) — одна из крупнейших теплоэлектростанций на биомассе в Украине и Восточной Европе, введенная в эксплуатацию в 2014 году. Ее установленная мощность составляет 19 МВт, а объем инвестиций в проект достигал около $40 млн. Станция работает на твердом биотопливе (преимущественно древесине, треске).

Об ООО "Биогазэнерго"

ООО "Биогазэнерго" - это украинское предприятие в сфере возобновляемой энергетики, главным видом деятельности которого является производство и поставка электрической энергии. По данным YouControl, зарегистрировано в июле 2005 года. Уставный капитал общества составляет почти 97 млн. грн. Конечным бенефициарным владельцем является Алексей Бутенко.

Напомним, в ночь на 9 ноября 2025 года российские войска тремя дронами ударили по одной из теплоэлектростанций компании Clear Energy, работающей на отходах из древесины.