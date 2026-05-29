Нічний удар по Київщині: Росія пошкодила одну з найбільших біоенергетичних ТЕС України та Східної Європи

ТЕС в селі Іванків на Київщині / Фото: facebook.com/ecotesivankiv

У ніч на 29 травня армія РФ атакувала і частково зруйнувала біоенергетичну електростанцію в селищі Іванків Київської області потужністю 19 МВт. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт, у який було інвестовано близько $40 млн.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Олексій Бутенко — засновник компанії "Біогазенерго", яка збудувала ТЕС.

"Для когось це просто промисловий об'єкт. Для мене - це частина життя. Одна з найбільших біопаливних електростанцій Східної Європи. 40 мільйонів доларів інвестицій. Понад 400 робочих місць. Партнерство з ЄБРР", — зазначив Бутенко і додав, що компанія має намір відновити пошкоджений об'єкт.

Довідково

Біоенергетична електростанція в смт Іванків (Київська область) — це одна з найбільших теплоелектростанцій на біомасі в Україні та Східній Європі, введена в експлуатацію у 2014 році. Її встановлена потужність становить 19 МВт, а обсяг інвестицій у проєкт сягав близько $40 млн.Станція працює на твердому біопаливі (переважно деревині, трісці).

Про ТОВ "Біогазенерго"

ТОВ "Біогазенерго" — це українське підприємство у сфері відновлюваної енергетики, головним видом діяльності якого є виробництво та постачання електричної енергії. За даними YouControl, зареєстровано у липні 2005 року. Статутний капітал товариства складає майже 97 млн грн. Кінцевим бенефіціарним власником є Олексій Бутенко.

Нагадаємо, у ніч проти 9 листопада 2025 року російські війська трьома дронами вдарили по одній з теплоелектростанцій компанії Clear Energy, яка працює на відходах з деревини.

Автор:
Тетяна Ковальчук