Ночные атаки дронов повредили энергообъекты в трех областях Украины: будут выключать 2-4 очереди

В результате ночных российских дроновых атак на энергетическую инфраструктуру в Украине зафиксировано повреждение оборудования и обесточивание потребителей в Днепропетровской и Запорожской областях. Под удар попали также энергообъекты в Одесской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Минэнерго.

В регионах, где это позволяет ситуация безопасности, уже работают аварийные бригады — энергетики проводят восстановительные работы, чтобы вернуть электроснабжение потребителям.

Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак в большинстве регионов сегодня действуют графики почасовых отключений электроэнергии — объемом от 2 до 4 очередей, с наибольшими ограничениями в вечерние часы. Кроме того, для промышленных потребителей и бизнеса используются графики ограничения мощности.

Ситуация с потреблением электроэнергии

Потребление электроэнергии в Украине остается высоким. По состоянию на 9.30 13 ноября оно находилось на том же уровне, что и в аналогичное время предыдущего дня. Вчера, 12 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован в вечерние часы — оказался на 1,7% выше, чем накануне.

Из-за повреждений энергоинфраструктуры и неблагоприятных погодных условий сохраняется потребность в экономном энергопотреблении. Министерство энергетики призывает украинцев переносить использование мощных электроприборов (бойлеров, стиральных машин, обогревателей и т.п.) на ночное или утреннее время, когда нагрузка на энергосистему меньше.

Рациональное потребление поможет снизить продолжительность вынужденных отключений и стабилизировать работу энергосистемы.

Ситуация в энергосистеме остается динамичной. Минэнерго рекомендует следить за обновлениями на официальных страницах вашего оператора системы распределения (облэнерго) – там публикуют актуальные графики отключений и изменения в энергоснабжении.

Напомним, отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.