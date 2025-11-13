Нічні атаки дронів пошкодили енергооб'єкти у трьох областях України: вимикатимуть 2–4 черги

Внаслідок нічних російських дронових атак на енергетичну інфраструктуру в Україні зафіксовано пошкодження обладнання та знеструмлення споживачів у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Під удар потрапили також енергооб’єкти на Одещині.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Міненерго.

У регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади — енергетики проводять відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання споживачам.

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів сьогодні діють графіки погодинних відключень електроенергії — обсягом від 2 до 4 черг, із найбільшими обмеженнями у вечірні години. Крім того, для промислових споживачів і бізнесу застосовуються графіки обмеження потужності.

Ситуація зі споживанням електроенергії

Споживання електроенергії в Україні залишається високим. Станом на 9:30 13 листопада воно перебувало на тому ж рівні, що і в аналогічний час попереднього дня. Учора, 12 листопада, добовий максимум споживання було зафіксовано у вечірні години — він виявився на 1,7% вищим, ніж напередодні.

Через пошкодження енергоінфраструктури та несприятливі погодні умови зберігається потреба в ощадливому енергоспоживанні. Міністерство енергетики закликає українців переносити використання потужних електроприладів (бойлерів, пральних машин, обігрівачів тощо) на нічний або ранковий час, коли навантаження на енергосистему менше.

Раціональне споживання допоможе скоротити тривалість вимушених відключень і стабілізувати роботу енергосистеми.

Ситуація в енергосистемі залишається динамічною. Міненерго рекомендує стежити за оновленнями на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу (обленерго) — там публікують актуальні графіки відключень та зміни в енергопостачанні.

Нагадаємо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.