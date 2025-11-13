Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,02

EUR

48,65

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,00

48,81

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нічні атаки дронів пошкодили енергооб'єкти у трьох областях України: вимикатимуть 2–4 черги

man, pointing, illuminated, light
Відключень електроенергії на сьогодні: задіяно 2–4 черги / Depositphotos

Внаслідок нічних російських дронових атак на енергетичну інфраструктуру в Україні зафіксовано пошкодження обладнання та знеструмлення споживачів у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Під удар потрапили також енергооб’єкти на Одещині.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Міненерго.

У регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади — енергетики проводять відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання споживачам.

Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак у більшості регіонів сьогодні діють графіки погодинних відключень електроенергії — обсягом від 2 до 4 черг, із найбільшими обмеженнями у вечірні години. Крім того, для промислових споживачів і бізнесу застосовуються графіки обмеження потужності.

Ситуація зі споживанням електроенергії

Споживання електроенергії в Україні залишається високим. Станом на 9:30 13 листопада воно перебувало на тому ж рівні, що і в аналогічний час попереднього дня. Учора, 12 листопада, добовий максимум споживання було зафіксовано у вечірні години — він виявився на 1,7% вищим, ніж напередодні.

Через пошкодження енергоінфраструктури та несприятливі погодні умови зберігається потреба в ощадливому енергоспоживанні. Міністерство енергетики закликає українців переносити використання потужних електроприладів (бойлерів, пральних машин, обігрівачів тощо) на нічний або ранковий час, коли навантаження на енергосистему менше.

Раціональне споживання допоможе скоротити тривалість вимушених відключень і стабілізувати роботу енергосистеми.

Ситуація в енергосистемі залишається динамічною. Міненерго рекомендує стежити за оновленнями на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу (обленерго) — там публікують актуальні графіки відключень та зміни в енергопостачанні.

Нагадаємо, відключення світла в Україні почалися з середини жовтня після кількох серій масованих атак по енергетичній інфраструктурі.

Автор:
Тетяна Гойденко