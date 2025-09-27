Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,70

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ночью российские дроны атаковали Одесщину: повреждена железнодорожная инфраструктура

Укрзализныця
В Одесской области повреждена железнодорожная инфраструктура/УЗ

Ночью 27 сентября враг снова совершил атаку на Одесщину ударными беспилотниками. Как и в преддверии, основной целью стала гражданская инфраструктура региона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Одесскую ОВА.

Зафиксировано повреждение объекта транспортной инфраструктуры. В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, пострадавших нет.

В " Укрзализныце " добавили, что под атакой оказалась железнодорожная инфраструктура области.

"Благодаря оперативной работе, все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов", - отметили в УЗ и добавили, что обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров.

Движение поездов уже возобновлено. По словам железнодорожников, предпринимаются максимальные усилия, чтобы снизить отставание от графика.

Напомним, в ночь на 23 сентября российские войска поразили инфраструктуру государственной "Укрпочты" в Татарбунарах Одесской области .

Автор:
Татьяна Гойденко