Ночью российские дроны атаковали Одесщину: повреждена железнодорожная инфраструктура
Ночью 27 сентября враг снова совершил атаку на Одесщину ударными беспилотниками. Как и в преддверии, основной целью стала гражданская инфраструктура региона.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Одесскую ОВА.
Зафиксировано повреждение объекта транспортной инфраструктуры. В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, пострадавших нет.
В " Укрзализныце " добавили, что под атакой оказалась железнодорожная инфраструктура области.
"Благодаря оперативной работе, все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов", - отметили в УЗ и добавили, что обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров.
Движение поездов уже возобновлено. По словам железнодорожников, предпринимаются максимальные усилия, чтобы снизить отставание от графика.
Напомним, в ночь на 23 сентября российские войска поразили инфраструктуру государственной "Укрпочты" в Татарбунарах Одесской области .