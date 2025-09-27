Запланована подія 2

Вночі російські дрони атакували Одещину: пошкоджено залізничну інфраструктуру

Вночі 27 вересня ворог знову здійснив атаку на Одещину ударними безпілотниками. Як і напередодні, основною ціллю стала цивільна інфраструктура регіону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Одеську ОВА.

Зафіксовано пошкодження об’єкта транспортної інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, постраждалих немає.

В "Укрзалізниці" додали, що під атакою опинилася залізнична інфраструктура області.

"Завдяки оперативній роботі всі пасажирські поїзди були зупинені на безпечній відстані від місць ударів", - зазначили в УЗ і додали, що обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів.

Рух поїздів уже відновлено. За словами залізничників, робляться максимальні зусилля, аби зменшити відставання від графіка.

Нагадаємо, у ніч проти 23 вересня російські війська вразили інфраструктуру державної "Укрпошти" в Татарбунарах Одеської області

Автор:
Тетяна Гойденко