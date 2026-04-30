Норвегия и США выделяют финансовую помощь на усиление ядерной безопасности Украины

Норвегия и Соединенные Штаты направят финансовые ресурсы для ликвидации последствий обстрелов Чернобыльской АЭС и укрепления защитных сооружений станции. Денежные средства помогут восстановить безопасный конфайнмент и обеспечить изоляцию ядерных материалов.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявила Юлия Свириденко.

Правительство Норвегии официально объявило о выделении 500 млн. крон на усиление ядерной безопасности Украины. Параллельно Государственный департамент США подтвердил намерение предоставить 100 млн. долларов для поддержки безопасности ЧАЭС. Эти решения были озвучены по результатам международных мероприятий, посвященных 40-й годовщине Чернобыльской катастрофы.

Восстановление Чернобыльской АЭС и конфайнмента

Финансирование будет направлено на преодоление последствий российских атак на произошедшие в феврале 2025 года объекты станции.

Средства будут использованы для следующих задач:

Ликвидация последствий обстрелов: ремонт и возобновление нового безопасного конфайнмента после атак в феврале 2025 года.

Изоляция ядерных материалов: усилия по дальнейшему безопасному изолированию ядерных материалов на территории станции.

Инженерная поддержка: подготовка технических решений и закупка оборудования по восстановлению НБК.

Ранее, 26 апреля 2026 года, Украина подписала с партнерами соглашение об открытии специального счета для возобновления конфайнмента на ЧАЭС. Ассамблея доноров уже согласовала перераспределение 30 млн евро на эти нужды.

Вклад Украины в восстановление объектов

Украина также направляет бюджетные средства на стабилизацию ситуации. В феврале 2026 года Кабинет министров выделил 1,6 млрд. грн. из государственного бюджета для преодоления последствий удара по защитному сооружению станции. Совместные усилия украинских властей и иностранных партнеров позволят минимизировать экологические риски и поддержать безопасность объекта.

