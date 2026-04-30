Норвегія та США виділяють фінансову допомогу на посилення ядерної безпеки України

Норвегія та Сполучені Штати спрямують фінансові ресурси на ліквідацію наслідків обстрілів Чорнобильської АЕС та зміцнення захисних споруд станції. Кошти допоможуть відновити безпечний конфайнмент та забезпечити ізоляцію ядерних матеріалів.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявила Юлія Свириденко.

Уряд Норвегії офіційно оголосив про виділення 500 млн крон на посилення ядерної безпеки України. Паралельно Державний департамент США підтвердив намір надати 100 млн доларів для підтримки безпеки ЧАЕС. Ці рішення були озвучені за результатами міжнародних заходів, присвячених 40-м роковинам Чорнобильської катастрофи.

Відновлення Чорнобильської АЕС та конфайнменту

Фінансування буде спрямоване на подолання наслідків російських атак на об'єкти станції, що відбулися у лютому 2025 року.

Кошти будуть використані для таких завдань:

Ліквідація наслідків обстрілів: ремонт та відновлення нового безпечного конфайнменту після атак у лютому 2025 року.

Ізоляція ядерних матеріалів: зусилля задля подальшого безпечного ізолювання ядерних матеріалів на території станції.

Інженерна підтримка: підготовка технічних рішень та закупівля обладнання для відновлення НБК.

Раніше, 26 квітня 2026 року, Україна підписала з партнерами угоду про відкриття спеціального рахунку для відновлення конфайнменту на ЧАЕС. Асамблея донорів уже погодила перерозподіл 30 млн євро на ці потреби.

Внесок України у відновлення об'єктів

Україна також спрямовує бюджетні кошти на стабілізацію ситуації. У лютому 2026 року Кабінет міністрів виділив 1,6 млрд грн із державного бюджету для подолання наслідків удару по захисній споруді станції. Спільні зусилля української влади та іноземних партнерів дозволять мінімізувати екологічні ризики та підтримати безпеку об'єкта.

