Норвегия поможет Украине в модернизации медицинских вагонов "Укрзализныци"

Эвакуационный вагон Укрзализныци / Суспільне
Эвакуационный вагон Укрзализныци / Суспільне

Норвежские партнеры, среди которых представители бизнес-сообщества и медицинские специалисты, проявили активную заинтересованность в проекте постройки и модернизации украинских медицинских вагонов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Олег Головащенко.

По его словам, железная дорога остается открытой для сотрудничества с международными государственными и общественными организациями, чтобы сделать процесс медицинской эвакуации максимально эффективным и современным.

С бизнес-сообществом и врачами Норвегии была проведена рабочая встреча по возможному развитию проекта построения медицинских вагонов.

Во время мероприятия "Укрзализныця" продемонстрировала современные образцы подвижного состава двух типов, включая реанимационные и инклюзивные вагоны, адаптированные для перевозки людей на колесных колясках в разных конфигурациях.

Головащенко уточнил, что в этом году "Укрзализныця" планирует продлить переоборудование вагонов для медицинской эвакуации.

"Вагон, который уже дальше не может использоваться по сроку службы, списывается, а на его место мы будем модернизировать новые", – сообщил руководитель "Пассажирской компании" АО "Укрзализныця".

По его словам, нынешняя конфигурация медицинских эвакуационных вагонов сформировалась за четыре года эксплуатации и удобна прежде всего для медицинских сил, поэтому радикальных изменений при переоборудовании не планируется.

С начала полномасштабного вторжения украинские железнодорожники переоборудовали более 70 вагонов для нужд медицины. Особое место в этом списке занимают шесть вагонов-реанимаций, которые позволили спасти тысячи жизней как военных, так и гражданских жителей.

Напомним, в апреле 2026 года начнется передача АО "Укрзализныця" 100 новых пассажирских вагонов, заказанных государством в прошлом году. В настоящее время по железной дороге курсирует 166 пассажирских вагонов, приобретенных за счет госбюджета.

Автор:
Татьяна Бессараб