100 новых вагонов для пассажиров: стало известно, когда "Укрзализныця" получит первые поставки

В апреле 2026 года начнется передача АО "Укрзализныця" 100 новых пассажирских вагонов, заказанных государством в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Rail.insider.

По словам заместителя министра финансов Александра Кавы, сейчас по железной дороге курсирует 166 пассажирских вагонов, приобретенных за счет госбюджета.

Еще 100 новых вагонов было заказано в прошлом году, и поставки начнутся уже в апреле.

"Плюс в этом году мы планируем профинансировать приобретение еще 100 новых пассажирских вагонов", - отметил чиновник во время презентации экспериментального проекта госзаказа на перевозку.

Замминистра добавил, что государство также поддерживает инфраструктурные проекты. Да, некоторые поддерживаются напрямую государством, а некоторые как софинансирование средствами Европейского Союза.

Что известно о новых вагонах

Напомним, летом 2025 года "Укрзализныця" подписала контракт на 100 новых пассажирских вагонов с "Крюковским вагоностроительным заводом". Вагоны будут поставляться в течение 2,5 лет.

Отмечалось, что из ста заказанных новых пассажирских вагонов пять будут купированы с возможностью трансформации в СВ.

Один вагон будет инклюзивным: его оборудуют электрическим подъемником, пандусом для высоких платформ и увеличенным купе для пассажиров, передвигающихся на колесных креслах.

О ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" - одно из крупнейших и старейших машиностроительных предприятий в Украине, специализирующееся на производстве транспортных средств, в первую очередь железнодорожного подвижного состава.

Предприятие находится в Кременчуге Полтавской области.

Ранее сообщалось, что в конце июня 2025 года "Укрзализныця" получила четыре новых пассажирских вагона с "Крюковского вагоностроительного завода". Они будут возить на оздоровление и отдых в Карпатский регион группы харьковских детей. В целом, новые плацкартные вагоны рассчитаны на 58 мест.