Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Готівковий курс:

USD

43,28

43,18

EUR

51,36

51,14

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

100 нових вагонів для пасажирів: стало відомо, коли "Укрзалізниця" отримає перші поставки

вагони
Нові пасажирські вагони передадуть у квітні / Укрзалізниця

У квітні 2026 року розпочнеться передача АТ "Укрзалізниця" 100 нових пасажирських вагонів, замовлених державою минулого року. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію RAIL.insider.

За словами заступника міністра фінансів Олександра Кави, наразі залізницею курсує 166 пасажирських вагонів, придбаних коштом держбюджету.

Ще 100 нових вагонів було замовлено минулого року, і поставки почнуться вже у квітні.

"Плюс цього року ми плануємо профінансувати придбання ще 100 нових пасажирських вагонів", — зауважив посадовець під час презентації експериментального проєкту держзамовлення на перевезення.

Заступник міністра додав, що держава також підтримує інфраструктурні проєкти. Так, деякі підтримуються напряму державою, а деякі — як співфінансування коштами Європейського Союзу.

Що відомо про нові вагони

Нагадаємо, влітку 2025 року "Укрзалізниця" підписала контракт на 100 нових пасажирських вагонів з "Крюківським вагонобудівним заводом". Вагони будуть постачатися протягом 2,5 років.

Зазначалося, що зі ста замовлених нових пасажирських вагонів, п'ять будуть купейними з можливістю трансформації в СВ.

Один вагон буде інклюзивним: його обладнають електричним підйомником, пандусом для високих платформ та збільшеним купе для пасажирів, які пересуваються на кріслах колісних.  

Про ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" - одне з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств в Україні, що спеціалізується на виробництві транспортних засобів, насамперед залізничного рухомого складу.

Підприємство знаходиться у місті Кременчук Полтавської області.

Раніше повідомлялося, що в кінці червня 2025 року "Укрзалізниця" отримала чотири нових пасажирських вагонів з "Крюківського вагонобудівного заводу". Вони возитимуть на оздоровлення та відпочинок до Карпатського регіону групи харківських дітей. Загалом нові плацкартні вагони розраховані на 58 місць.

Автор:
Тетяна Бесараб