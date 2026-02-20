- Категорія
100 нових вагонів для пасажирів: стало відомо, коли "Укрзалізниця" отримає перші поставки
У квітні 2026 року розпочнеться передача АТ "Укрзалізниця" 100 нових пасажирських вагонів, замовлених державою минулого року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію RAIL.insider.
За словами заступника міністра фінансів Олександра Кави, наразі залізницею курсує 166 пасажирських вагонів, придбаних коштом держбюджету.
Ще 100 нових вагонів було замовлено минулого року, і поставки почнуться вже у квітні.
"Плюс цього року ми плануємо профінансувати придбання ще 100 нових пасажирських вагонів", — зауважив посадовець під час презентації експериментального проєкту держзамовлення на перевезення.
Заступник міністра додав, що держава також підтримує інфраструктурні проєкти. Так, деякі підтримуються напряму державою, а деякі — як співфінансування коштами Європейського Союзу.
Що відомо про нові вагони
Нагадаємо, влітку 2025 року "Укрзалізниця" підписала контракт на 100 нових пасажирських вагонів з "Крюківським вагонобудівним заводом". Вагони будуть постачатися протягом 2,5 років.
Зазначалося, що зі ста замовлених нових пасажирських вагонів, п'ять будуть купейними з можливістю трансформації в СВ.
Один вагон буде інклюзивним: його обладнають електричним підйомником, пандусом для високих платформ та збільшеним купе для пасажирів, які пересуваються на кріслах колісних.
Про ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод"
ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" - одне з найбільших і найстаріших машинобудівних підприємств в Україні, що спеціалізується на виробництві транспортних засобів, насамперед залізничного рухомого складу.
Підприємство знаходиться у місті Кременчук Полтавської області.
Раніше повідомлялося, що в кінці червня 2025 року "Укрзалізниця" отримала чотири нових пасажирських вагонів з "Крюківського вагонобудівного заводу". Вони возитимуть на оздоровлення та відпочинок до Карпатського регіону групи харківських дітей. Загалом нові плацкартні вагони розраховані на 58 місць.