Норвегія допоможе Україні у модернізації медичних вагонів "Укрзалізниці"

Норвезькі партнери, серед яких представники бізнес-спільноти та медичні фахівці, виявили активну зацікавленість у проєкті побудови та модернізації українських медичних вагонів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олег Головащенко.

За його словами, залізниця залишається відкритою до співпраці з міжнародними державними та громадськими організаціями, щоб зробити процес медичної евакуації максимально ефективним та сучасним.

З бізнес-спільнотою та лікарями з Норвегії була проведена робоча зустріч щодо можливого розвитку проєкту побудови медичних вагонів.

Під час заходу "Укрзалізниця" продемонструвала сучасні зразки рухомого складу двох типів, включаючи реанімаційні та інклюзивні вагони, адаптовані для перевезення людей на кріслах колісних у різних конфігураціях.

Головащенко уточнив, що цього року "Укрзалізниця" планує продовжити переобладнання вагонів для медичної евакуації.

"Вагон, який вже далі не може використовуватись по строку служби, списується, а на його місце ми будемо модернізувати нові", – повідомив керівник "Пасажирської компанії" АТ "Укрзалізниця".

За його словами, нинішня конфігурація медичних евакуаційних вагонів сформувалася за чотири роки експлуатації та є зручною насамперед для медичних сил, тому радикальних змін при переобладнанні не планується.

З початку повномасштабного вторгнення українські залізничники переобладнали вже понад 70 вагонів для потреб медицини. Особливе місце в цьому переліку посідають шість вагонів-реанімацій, які дозволили врятувати тисячі життів як військових, так і цивільних мешканців.

Нагадаємо, у квітні 2026 року розпочнеться передача АТ "Укрзалізниця" 100 нових пасажирських вагонів, замовлених державою минулого року. Наразі залізницею курсує 166 пасажирських вагонів, придбаних коштом держбюджету.