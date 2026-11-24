Королевство Норвегия в 2026 году предоставило Украине срочную помощь на 7 миллиардов долларов и возглавило перечень крупнейших партнеров в обеспечении Сил обороны украинскими беспилотниками. В общей сложности за пять лет полномасштабной войны объем норвежской поддержки достиг 16,7 миллиарда долларов, а на 2027 год в бюджете скандинавской страны предусмотрено еще 7 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу МОУ.

С 2025 года Осло удерживает военную поддержку на рекордном уровне и выступает крупнейшим донором инициативы PURL, в рамках которой профинансировало закупку систем противовоздушной обороны и ракет в комплексы Patriot.

Кроме того, норвежская сторона поставляет автоматические турели для борьбы с реактивными дронами, совместно с Украиной разрабатывает перехватчики, участвует в развитии украинской ракетной программы, вместе с Германией интегрирует ракеты IRIS-T в комплексы NASAMS, а также передает авиабомбы, ракеты и истребители F-16, первый.

Дроны, подготовка военных и участие в коалициях способностей

Весомой частью помощи стало финансирование выпуска украинских беспилотников — ударных дронов средней и большой дальности, разведывательных аппаратов и моделей на оптоволокне, а также снабжение сотен тысяч артиллерийских снарядов увеличенной дальности.

При участии норвежских инструкторов, в частности, в рамках тренировочной операции TF Legio, ежегодно проходят подготовку более 5 000 украинских военнослужащих.

Участие в коалициях и соглашения о безопасности. Норвегия является солидером Коалиции морских способностей, участвует в коалициях воздушных сил, интегрированной ПВО и ПРО и радиоэлектронной борьбы, а партнерство закреплено рядом документов — от 10-летнего соглашения о безопасности 2024 года до совместной инициативы Build with Ukraine и Совместной декларации о стратегии 2026 года.

Совместные проекты и планы на 2027 год. Страны развивают локализацию ударных БпЛА, защищенную от РЭБ связь, создание в Украине базы для ремонта и обслуживания F-16 и вооружения морских дронов, а в следующем году Киев рассчитывает направить основную часть из заложенных 7 миллиардов долларов на дроны, усиление ПВО, дополнительные F-TA6 и сотрудничество.

Напомним, ранее сообщалось, что Норвегия направит более 100 миллионов долларов на производство оружия в Украине. Правительство страны выделяет 1 миллиард норвежских крон (около 107,6 миллионов долларов) на инвестиционные проекты в Украине, которые будут реализовываться в партнерстве со скандинавским бизнесом.