Норвегия выделяет дополнительно $149 млн для укрепления энергетической безопасности Украины

Норвегия объявила о предоставлении Украине дополнительной поддержки в размере 1,5 млрд норвежских крон (около $149 млн) для обеспечения страны электроэнергией и теплом в сотрудничестве с ЕС. Финансирование поможет Украине пройти четвёртую зиму полномасштабной войны.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба правительства Норвегии.

О поддержке Украины

Денежные средства помогут удовлетворить энергетические потребности страны накануне четвертой зимы полномасштабной войны.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отметил, что поддержка должна обеспечить украинским семьям, предприятиям и государственным учреждениям стабильный доступ к энергии, несмотря на сложные условия.

Финансирование предоставляется через программу ЕС "Инвестиционные рамки для Украины", которая является частью "Инструменты для Украины" - комплексной инициативы по мобилизации государственных и частных инвестиций для восстановления страны после последствий российской агрессии. Это первый случай, когда Норвегия оказывает помощь Украине напрямую через эту программу.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что стабильное энергоснабжение критически важно для функционирования общества, и совместная работа с ЕС позволит гарантировать бесперебойное обеспечение энергией.

"Украина сталкивается с очередной сложной зимой, а поставка электроэнергии нестабильна. Вместе с ЕС мы активизируем наши усилия, чтобы обеспечить украинским домохозяйствам, предприятиям и учреждениям доступ к энергии. Это важно для отдельного украинца и поддержки общества", - заявил он.

Новый вклад осуществляется в рамках программы Нансена для Украины и дополняет предварительную поддержку закупки газа. В общей сложности с 2022 года Норвегия выделила на эти цели около 6,1 миллиарда норвежских крон (приблизительно $605 млн).

О поддержке Норвегии сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня есть новый пакет энергетической поддержки от Норвегии, уже третий в этом году, - около 150 миллионов долларов для закупки газа зимой. Энергетическая поддержка чрезвычайно важна", - написал он.

Президент также сообщил, что во время встречи поблагодарил Норвегию и премьер-министра Йонаса Гару Стере за новую финансовую поддержку Украины. Глава государства проинформировал о последствиях очередных российских обстрелов и поблагодарил за проявленную солидарность и соболезнования.

Стороны обсудили потребности Украины в средствах противовоздушной обороны, ракетах к ним и другие шаги, направленные на усиление защиты страны в зимний период.

Отдельное внимание было уделено оборонному сотрудничеству — производству дронов и ракет, а также расширению инициативы PURL. Президент отметил, что стороны скоординировали позиции перед рядом важных встреч, которые на этой неделе пройдут в Европе.

Напомним, что недавно Украина и Норвегия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития оборонных инноваций.