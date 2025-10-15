Защита энергетической инфраструктуры: аудит Счетной палаты выявил недостатки экспериментального проекта

Счетная палата Украины обнародовала результаты аудита реализации экспериментального проекта по защите критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора. Отчет был принят 13 октября 2025 года под руководством заместителя председателя Сергея Ключко.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Счетную палату.

Проект, который правительство реализовало в 2023-2024 годах, преследовал цель укрепления энергетических объектов после массированных атак России. Его координатором выступило Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.

На финансирование инициативы было предусмотрено 35,9 млрд. грн., фактически получено почти 30 млрд., но использовано лишь 18,7 млрд. грн. Аудиторы обнаружили, что, несмотря на наличие нормативной базы, проект частично не отвечал требованиям современного управления, имел слабый контроль и пробелы в планировании — не были определены ресурсы, показатели эффективности и роли участников.

Строительство велось по упрощенной процедуре "проектируй-строй" без открытых торгов, что снизило уровень прозрачности. К концу 2024 года большинство защитных сооружений остались незавершенными: укрытия от дронов готовы менее чем на три четверти, а фортификации противоракетной защиты — менее чем на четверть.

Также зафиксировано завышение стоимости работ и отсутствие учета долговых обязательств. В то же время, во время аудита часть нарушений уже устранили — в частности, скорректировали завышенную стоимость работ на 2,38 млн грн и договорную цену на 27,5 млн грн.

Счетная палата рекомендовала правительству урегулировать порядок реализации экспериментальных проектов, уточнить сметные нормы и повысить прозрачность закупок. Также аудиторы подчеркнули, что при выполнении нового аналогичного проекта, утвержденного в 2025 году, нужно учесть все предыдущие ошибки.

Напомним, в 2023 году Украина начала строить систему защиты критической инфраструктуры в соответствии с лучшими мировыми практиками и действующими требованиями европейского законодательства.