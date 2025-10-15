Захист енергетичної інфраструктури: аудит Рахункової палати виявив недоліки експериментального проєкту

Рахункова палата України оприлюднила результати аудиту реалізації експериментального проєкту із захисту критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Звіт ухвалено 13 жовтня 2025 року під керівництвом заступника голови Сергія Ключки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Рахункову палату.

Проєкт, який уряд реалізовував у 2023–2024 роках, мав на меті зміцнення енергетичних об’єктів після масованих атак Росії. Його координатором виступило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

На фінансування ініціативи було передбачено 35,9 млрд грн, фактично отримано майже 30 млрд, але використано лише 18,7 млрд грн. Аудитори виявили, що попри наявність нормативної бази, проєкт частково не відповідав вимогам сучасного управління, мав слабкий контроль і прогалини в плануванні — не були визначені ресурси, показники ефективності та ролі учасників.

Будівництво велося за спрощеною процедурою "проектуй–будуй" без відкритих торгів, що знизило рівень прозорості. До кінця 2024 року більшість захисних споруд залишилися незавершеними: укриття від дронів готові менш ніж на три чверті, а фортифікації протиракетного захисту — менш ніж на чверть.

Також зафіксовано завищення вартості робіт і відсутність обліку боргових зобов’язань. Водночас під час аудиту частину порушень уже усунули — зокрема, скоригували завищену вартість робіт на 2,38 млн грн та договірну ціну на 27,5 млн грн.

Рахункова палата рекомендувала уряду врегулювати порядок реалізації експериментальних проєктів, уточнити кошторисні норми та підвищити прозорість закупівель. Також аудитори наголосили, що під час виконання нового аналогічного проєкту, затвердженого у 2025 році, потрібно врахувати всі попередні помилки.

Нагадаємо, у 2023 році Україна почала будувати систему захисту критичної інфраструктури відповідно до найкращих світових практик та чинних вимог європейського законодавства.