Норвегія виділяє додатково $149 млн для зміцнення енергетичної безпеки України

Норвегія оголосила про надання Україні додаткової підтримки у розмірі 1,5 мільярда норвезьких крон (близько $149 млн) для забезпечення країни електроенергією та теплом у співпраці з ЄС. Фінансування допоможе Україні пройти четверту зиму повномасштабної війни.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба уряду Норвегії.

Про підтримку України

Кошти допоможуть задовольнити енергетичні потреби країни напередодні четвертої зими повномасштабної війни.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере зазначив, що підтримка має забезпечити українським родинам, підприємствам і державним установам стабільний доступ до енергії попри складні умови.

Фінансування надається через програму ЄС "Інвестиційні рамки для України", що є частиною "Інструменти для України" — комплексної ініціативи з мобілізації державних і приватних інвестицій для відновлення країни після наслідків російської агресії. Це перший випадок, коли Норвегія надає допомогу Україні безпосередньо через цю програму.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив, що стабільне енергопостачання є критично важливим для функціонування суспільства, і спільна робота з ЄС дозволить гарантувати безперебійне забезпечення енергією.

"Україна стикається з черговою складною зимою, а постачання електроенергії нестабільне. Разом з ЄС ми активізуємо наші зусилля, щоб забезпечити українським домогосподарствам, підприємствам та установам доступ до енергії. Це важливо для окремого українця та для підтримки суспільства", - заявив він.

Новий внесок здійснюється в межах програми Нансена для України та доповнює попередню підтримку на закупівлю газу. Загалом із 2022 року Норвегія виділила на ці цілі близько 6,1 мільярда норвезьких крон (приблизно $605 млн).

Про підтримку Норвегії повідомив і президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні маємо новий пакет енергетичної підтримки від Норвегії, вже третій у цьому році, – близько 150 мільйонів доларів для закупівлі газу взимку. Енергетична підтримка надзвичайно важлива", - написав він.

Президент також повідомив, що під час зустрічі подякував Норвегії та прем’єр-міністру Йонасу Гару Стере за нову фінансову підтримку України. Глава держави поінформував про наслідки чергового російського обстрілу та подякував за проявлену солідарність і співчуття.

Сторони обговорили потреби України у засобах протиповітряної оборони, ракетах до них та інші кроки, спрямовані на посилення захисту країни в зимовий період.

Окрему увагу приділили оборонній співпраці — виробництву дронів і ракет, а також розширенню ініціативи PURL. Президент зазначив, що сторони скоординували позиції перед низкою важливих зустрічей, які цього тижня відбудуться у Європі.

Нагадаємо, нещодавно Україна та Норвегія підписали меморандум про співпрацю у сфері розвитку оборонних інновацій.