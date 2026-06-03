Норвежская и украинская компании успешно запустили солнечную электростанцию, несмотря на военные риски

Норвежская компания Norsk Renewables совместно с украинским партнером Pro-Energy успешно обеспечила работу солнечной электростанции в Украине, несмотря на условия военного положения. Партнеры уже полностью выплатили кредит международной финансовой организации NEFCO на сумму 4,35 млн. евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO).

Проект стартовал в 2019 году, когда NEFCO предоставила долговое финансирование, а Norsk Renewables (тогда Norsk Solar), компании Pro-Energy и Windforce Ltd инвестировали аналогичную сумму собственного капитала (4,35 млн. евро).

В конце 2019 года СЭС ввели в эксплуатацию, а летом 2020 года начались продажи по "зеленому" тарифу. Украинская Pro-Energy, владеющая 30% акций, отвечала за разработку и продолжает операционное управление объектом.

Полномасштабное вторжение РФ в 2022 г. создало значительные риски для бизнеса: от физической опасности и дестабилизации энергосети до задержек государственных выплат.

Однако прагматическая позиция NEFCO и гибкость менеджмента позволили сохранить непрерывность процессов.

С начала эксплуатации в 2020 году станция сгенерировала более 43 ГВтч "зеленой" электроэнергии. Это позволило избежать 34 тысячи тонн выбросов CO₂.

По словам гендиректора Norsk Renewables Турбьерна Эллиота Киркебю-Гаштада, станция продемонстрировала высокую техническую эффективность, а "зеленый" тариф обеспечил большую часть прогнозируемого дохода.

"Мы искренне гордимся этим результатом. Станция продемонстрировала хорошие технические показатели, мы рационально управляли капиталом с самого первого дня, а «зеленый» тариф, несмотря на общеизвестные задержки с выплатами, в конечном итоге обеспечил большую часть прогнозируемых доходов. Решение ускорить погашение кредита также было прагматичным и взвешенным финансовым ответом на работу в условиях военной экономики", — подчеркнул он.

Напомним, с января по конец апреля 2026 года семь украинских учреждений здравоохранения начали собственное генерирование электроэнергии благодаря установке солнечных электростанций. Общая мощность вводимых в эксплуатацию объектов составляет 590 кВт.