Норвезька та українська компанії успішно запустили сонячну електростанцію

Норвезька компанія Norsk Renewables спільно з українським партнером Pro-Energy успішно забезпечили роботу сонячної електростанції в Україні попри умови воєнного стану. Партнери вже повністю виплатили кредит міжнародній фінансовій організації NEFCO на суму 4,35 млн євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO).

Проєкт стартував у 2019 році, коли NEFCO надала боргове фінансування, а Norsk Renewables (тоді Norsk Solar), компанії Pro-Energy та Windforce Ltd інвестували аналогічну суму власного капіталу (4,35 млн євро).

Наприкінці 2019 року СЕС ввели в експлуатацію, а влітку 2020 року розпочалися продажі за "зеленим" тарифом. Українська Pro-Energy, яка володіє 30% акцій, відповідала за розробку та продовжує операційне управління об’єктом.

Повномасштабне вторгнення РФ у 2022 році створило значні ризики для бізнесу: від фізичної небезпеки та дестабілізації енергомережі до затримок державних виплат.

Проте прагматична позиція NEFCO та гнучкість менеджменту дозволили зберегти безперервність процесів.

Від початку експлуатації у 2020 році станція згенерувала понад 43 ГВт·год "зеленої" електроенергії. Це дозволило уникнути 34 тисяч тонн викидів CO₂.

За словами гендиректора Norsk Renewables Турбйорна Елліота Кіркебю-Ґаштада, станція продемонструвала високу технічну ефективність, а "зелений" тариф забезпечив більшу частину прогнозованого доходу.

"Ми щиро пишаємося цим результатом. Станція продемонструвала хороші технічні показники, ми раціонально управляли капіталом з першого дня, а “зелений” тариф, попри загальновідомі затримки з виплатами, зрештою забезпечив більшу частину прогнозованих доходів. Рішення прискорити погашення кредиту також було прагматичною та виваженою фінансовою відповіддю на роботу в умовах воєнної економіки", - наголосив він.

Нагадаємо, з січня до кінця квітня 2026 року сім українських закладів охорони здоров’я розпочали власну генерацію електроенергії завдяки встановленню сонячних електростанцій. Загальна потужність введених в експлуатацію об'єктів становить 590 кВт.