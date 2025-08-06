Новая модель ИИ от Google научилась создавать игровые миры в режиме реального времени

Хотя у мировых моделей ИИ еще много ограничений, Genie 3 от Google предлагает значительные улучшения — в частности, взаимодействие в реальном времени и лучшую визуальную память.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на The Verge.

Подразделение Google DeepMind выпускает новую версию своей модели "миров" на базе искусственного интеллекта – Genie 3, способную генерировать 3D-среды, с которыми могут взаимодействовать как пользователи, так и агент ИИ – в режиме реального времени. Компания также обещает, что взаимодействие с мирами будет продолжаться гораздо дольше, чем раньше, и модель будет запоминать, где расположены объекты, даже если пользователь на время отведет взгляд.

Мировые модели – это тип систем ИИ, которые могут моделировать виртуальные среды для образования, развлечений или обучения роботов и других AI-агентов. Такие модели создают игровое пространство по текстовому запросу – как в видеоигре, но без надобности вручную создавать 3D-объекты. Все генерируется в реальном времени с помощью искусственного интеллекта.

Это направление, на которое Google делает большой упор: в декабре компания представила Genie 2, которая могла создавать интерактивные миры на основе изображения. Над разработкой Genie 3 работает специальная команда мировых моделей, возглавляемая бывшим соруководителем инструмента генерации видео Sora от OpenAI.

Однако предыдущие версии имели множество ограничений. Например, у Genie 2 мирами можно было пользоваться всего до минуты. А другие инструменты (даже поддерживаемые соучредителем Pixar) иногда выглядят как размытый Google Street View, где объекты деформируются или исчезают, когда ты оглядываешься вокруг.

Genie 3 обещает стать заметным шагом вперед. По словам Google, пользователи смогут генерировать целые миры с помощью текстового запроса и находиться в них несколько минут подряд, что намного дольше 10–20 секунд в предыдущей версии. Модель также сохраняет пространственную память примерно на минуту — то есть, если вы отвлечетесь от стены, а затем снова посмотрите на нее, то увидите, что надписи или рисунки остались на своих местах.

Дополнительно, качество виртуальных миров Genie 3 – 720p при 24 кадрах в секунду, что делает взаимодействие более плавным и реалистичным.