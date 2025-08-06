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Новая модель ИИ от Google научилась создавать игровые миры в режиме реального времени

Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.
Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

Хотя у мировых моделей ИИ еще много ограничений, Genie 3 от Google предлагает значительные улучшения — в частности, взаимодействие в реальном времени и лучшую визуальную память.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на The Verge.

Подразделение Google DeepMind выпускает новую версию своей модели "миров" на базе искусственного интеллекта – Genie 3, способную генерировать 3D-среды, с которыми могут взаимодействовать как пользователи, так и агент ИИ – в режиме реального времени. Компания также обещает, что взаимодействие с мирами будет продолжаться гораздо дольше, чем раньше, и модель будет запоминать, где расположены объекты, даже если пользователь на время отведет взгляд.

Мировые модели – это тип систем ИИ, которые могут моделировать виртуальные среды для образования, развлечений или обучения роботов и других AI-агентов. Такие модели создают игровое пространство по текстовому запросу – как в видеоигре, но без надобности вручную создавать 3D-объекты. Все генерируется в реальном времени с помощью искусственного интеллекта.

Это направление, на которое Google делает большой упор: в декабре компания представила Genie 2, которая могла создавать интерактивные миры на основе изображения. Над разработкой Genie 3 работает специальная команда мировых моделей, возглавляемая бывшим соруководителем инструмента генерации видео Sora от OpenAI.

Однако предыдущие версии имели множество ограничений. Например, у Genie 2 мирами можно было пользоваться всего до минуты. А другие инструменты (даже поддерживаемые соучредителем Pixar) иногда выглядят как размытый Google Street View, где объекты деформируются или исчезают, когда ты оглядываешься вокруг.

Genie 3 обещает стать заметным шагом вперед. По словам Google, пользователи смогут генерировать целые миры с помощью текстового запроса и находиться в них несколько минут подряд, что намного дольше 10–20 секунд в предыдущей версии. Модель также сохраняет пространственную память примерно на минуту — то есть, если вы отвлечетесь от стены, а затем снова посмотрите на нее, то увидите, что надписи или рисунки остались на своих местах.

Дополнительно, качество виртуальных миров Genie 3 – 720p при 24 кадрах в секунду, что делает взаимодействие более плавным и реалистичным.

Автор:
Кейт Щеглова