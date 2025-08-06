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Нова модель ШІ від Google навчилася створювати ігрові світи в режимі реального часу

Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій
Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій

Хоча у світових моделей ШІ ще є багато обмежень, Genie 3 від Google пропонує значні покращення — зокрема, взаємодію в реальному часі та кращу візуальну памʼять.

Про це пише Delo.ua з посиланням на The Verge.

Підрозділ Google DeepMind випускає нову версію своєї моделі "світів" на базі штучного інтелекту — Genie 3, здатну генерувати 3D-середовища, з якими можуть взаємодіяти як користувачі, так і агент ШІ — у режимі реального часу. Компанія також обіцяє, що взаємодія зі світами триватиме значно довше, ніж раніше, і модель запам’ятовуватиме, де розташовані об’єкти, навіть якщо користувач на якийсь час відведе погляд.

Світові моделі — це тип систем ШІ, які можуть моделювати віртуальні середовища для освіти, розваг або навчання роботів та інших AI-агентів. Такі моделі створюють ігровий простір за текстовим запитом — як у відеогрі, але без потреби вручну створювати 3D-об’єкти. Усе генерується в реальному часі за допомогою штучного інтелекту.

Це напрямок, на який Google робить великий акцент: у грудні компанія представила Genie 2, яка могла створювати інтерактивні світи на основі зображення. Над розробкою Genie 3 працює спеціальна команда світових моделей, яку очолює колишній співкерівник інструмента генерації відео Sora від OpenAI.

Проте попередні версії мали чимало обмежень. Наприклад, у Genie 2 світами можна було користуватися лише до хвилини. А інші інструменти (навіть ті, що підтримуються співзасновником Pixar) іноді виглядають як розмитий Google Street View, де обʼєкти деформуються або зникають, коли ти озираєшся навколо.

Genie 3 обіцяє стати помітним кроком уперед. За словами Google, користувачі зможуть генерувати цілі світи за допомогою текстового запиту й перебувати в них кілька хвилин поспіль, що набагато довше, ніж 10–20 секунд у попередній версії. Модель також зберігає просторову памʼять приблизно на хвилину — тобто, якщо ви відвернетесь від стіни, а потім знову подивитеся на неї, то побачите, що написи або малюнки залишилися на своїх місцях.

Додатково, якість віртуальних світів Genie 3 — 720p при 24 кадрах на секунду, що робить взаємодію більш плавною та реалістичною.

Автор:
Кейт Щеглова