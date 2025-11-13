Новая модель пенсионной системы: Минсоцполитики работает над реформированием системы социальной защиты населения

Минсоцполитики совместно с международными партнерами, в частности, Международной организацией труда (МОТ) работает над разработкой законодательства, которое определит обновленную модель пенсионного обеспечения в Украине. Новая модель предполагает пять ключевых изменений, включая базовую выплату и накопительную систему.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Разработка соответствующего законодательства поможет в созданной и современной, устойчивой системы социальной защиты, способной поддерживать людей и экономику в средне- и долгосрочной перспективе.

"Цель политик, над которыми работает Министерство, — современная, устойчивая система социальной защиты, поддерживающая людей и экономику. Это не только выплаты, но и условия для развития", — подчеркнул министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Обновленная модель пенсионного обеспечения в Украине предусматривает пять ключевых направлений:

Базовая выплата для людей постарше. Планируется введение гарантированной базовой выплаты для граждан, достигших 65 лет или в 60 лет имеющих полный страховой стаж. Это станет социальным минимумом, гарантирующим достойную жизнь в старости и защитит самых уязвимых граждан от бедности. Восстановление принципов солидарности. Минсоцполитики предлагает единую базовую формулу, где размер пенсии напрямую зависит от уплаченных взносов. Это сделает Пенсионный фонд платежеспособным, а систему – прозрачной и справедливой. Трансформация специальных пенсий в профессиональные. Планируется выделить солидарную пенсию (по единым правилам для всех) и создать профессиональные пенсии для отдельных категорий работников за счет дополнительных взносов. Это сбалансирует систему и повысит справедливость выплат. Обновление подходов к накопительной системе. Разрабатывается модель добровольной накопительной пенсии с государственными стимулами и гарантиями защиты пенсионного капитала. Она будет дополнять солидарную систему и будет способствовать формированию личных сбережений в старости. Достойная поддержка ветеранов. Планируется введение дополнительной пенсионной выплаты за боевой опыт с четко определенными и прозрачными критериями начисления. Это обеспечит справедливое и понятное вознаграждение ветеранов, защищающих Украину в войне с Россией.

Напомним, в октябре в Минсоцполитики заявили, что Украина пока не готова к обязательной накопительной пенсии. Финансовый рынок пока не способен эффективно инвестировать пенсионные средства, а основным доступным инструментом остаются государственные облигации (ОВГЗ).