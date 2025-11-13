Нова модель пенсійної системи: Мінсоцполітики працює над реформуванням системи соціального захисту населення

Мінсоцполітики спільно з міжнародними партнерами, зокрема Міжнародною організацією праці (МОП) працює над розробкою законодавства, яке визначить оновлену модель пенсійного забезпечення в Україні. Нова модель передбачає п’ять ключових змін, включаючи базову виплату та накопичувальну систему.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Розробка відповідного законодавства допоможе у створенні сучасної, стійкої системи соціального захисту, здатної підтримувати людей та економіку в середньо- та довгостроковій перспективі.

"Мета політик, над якими працює Міністерство, — сучасна, стійка система соціального захисту, що підтримує людей і економіку. Це не лише виплати, а й умови для розвитку", — наголосив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

Оновлена модель пенсійного забезпечення в Україні передбачає п’ять ключових напрямів:

Базова виплата для людей старшого віку. Планується запровадження гарантованої базової виплати для громадян, які досягли 65 років, або у 60 років мають повний страховий стаж. Це стане соціальним мінімумом, що гарантує гідне життя у старості та захистить найвразливіших громадян від бідності. Відновлення принципів солідарності. Мінсоцполітики пропонує єдину базову формулу, де розмір пенсії прямо залежить від сплачених внесків. Це зробить Пенсійний фонд платоспроможним, а систему – прозорою та справедливою. Трансформація спеціальних пенсій у професійні. Планується виокремити солідарну пенсію (за єдиними правилами для всіх) та створити професійні пенсії для окремих категорій працівників коштом додаткових внесків. Це збалансує систему та підвищить справедливість виплат. Оновлення підходів до накопичувальної системи. Розробляється модель добровільної накопичувальної пенсії з державними стимулами та гарантіями захисту пенсійного капіталу. Вона доповнюватиме солідарну систему та сприятиме формуванню особистих заощаджень на старість. Гідна підтримка ветеранів. Планується запровадження додаткової пенсійної виплати за бойовий досвід з чітко визначеними та прозорими критеріями нарахування. Це забезпечить справедливе і зрозуміле винагородження ветеранів, які захищають Україну у війні з Росією.

Нагадаємо, у жовтні в Мінсоцполітики заявили, що Україна поки не готова до обов’язкової накопичувальної пенсії. Фінансовий ринок поки не здатен ефективно інвестувати пенсійні кошти, а основним доступним інструментом наразі залишаються державні облігації (ОВДП).