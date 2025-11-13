- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Нова модель пенсійної системи: Мінсоцполітики працює над реформуванням системи соціального захисту населення
Мінсоцполітики спільно з міжнародними партнерами, зокрема Міжнародною організацією праці (МОП) працює над розробкою законодавства, яке визначить оновлену модель пенсійного забезпечення в Україні. Нова модель передбачає п’ять ключових змін, включаючи базову виплату та накопичувальну систему.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.
Розробка відповідного законодавства допоможе у створенні сучасної, стійкої системи соціального захисту, здатної підтримувати людей та економіку в середньо- та довгостроковій перспективі.
"Мета політик, над якими працює Міністерство, — сучасна, стійка система соціального захисту, що підтримує людей і економіку. Це не лише виплати, а й умови для розвитку", — наголосив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.
Оновлена модель пенсійного забезпечення в Україні передбачає п’ять ключових напрямів:
- Базова виплата для людей старшого віку. Планується запровадження гарантованої базової виплати для громадян, які досягли 65 років, або у 60 років мають повний страховий стаж. Це стане соціальним мінімумом, що гарантує гідне життя у старості та захистить найвразливіших громадян від бідності.
- Відновлення принципів солідарності. Мінсоцполітики пропонує єдину базову формулу, де розмір пенсії прямо залежить від сплачених внесків. Це зробить Пенсійний фонд платоспроможним, а систему – прозорою та справедливою.
- Трансформація спеціальних пенсій у професійні. Планується виокремити солідарну пенсію (за єдиними правилами для всіх) та створити професійні пенсії для окремих категорій працівників коштом додаткових внесків. Це збалансує систему та підвищить справедливість виплат.
- Оновлення підходів до накопичувальної системи. Розробляється модель добровільної накопичувальної пенсії з державними стимулами та гарантіями захисту пенсійного капіталу. Вона доповнюватиме солідарну систему та сприятиме формуванню особистих заощаджень на старість.
- Гідна підтримка ветеранів. Планується запровадження додаткової пенсійної виплати за бойовий досвід з чітко визначеними та прозорими критеріями нарахування. Це забезпечить справедливе і зрозуміле винагородження ветеранів, які захищають Україну у війні з Росією.
Нагадаємо, у жовтні в Мінсоцполітики заявили, що Україна поки не готова до обов’язкової накопичувальної пенсії. Фінансовий ринок поки не здатен ефективно інвестувати пенсійні кошти, а основним доступним інструментом наразі залишаються державні облігації (ОВДП).