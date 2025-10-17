В Мінсоцполітики заявили, що Україна поки не готова до обов’язкової накопичувальної пенсії

Запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні наразі передчасне. Фінансовий ринок поки не здатен ефективно інвестувати пенсійні кошти, а основним доступним інструментом наразі залишаються державні облігації (ОВДП).

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Дениса Улютіна.

Обов’язкова пенсійна система в Україні

У виступі на Київському економічному форумі 16 жовтня він зазначив, що нині єдиним доступним інструментом для інвестування пенсійних коштів є державні облігації (ОВДП).

"Ми не можемо просто зробити пул і чекати, поки інвестувати, оскільки такі кошти знецінюються", – наголосив міністр.

Міністр соціальної політики зазначив, що запровадження другого рівня пенсійної системи наразі створює ризики: внески доведеться одразу інвестувати, а їхнє вилучення з ЄСВ може спричинити додатковий дефіцит у державних фінансах.

Він навів приклади інших країн, де другий рівень пенсій не виправдав очікувань. У Польщі 2014 року держава вилучила облігації з приватних пенсійних фондів, що фактично призвело до згортання системи. В Угорщині 2010 року накопичувальний рівень було націоналізовано. У Румунії через обмежені можливості фінансового ринку більшість активів другого рівня (близько двох третин) розміщено в державних паперах, що не сприяє створенню приватного довгострокового капіталу.

За словами міністра, обов’язкові накопичення можливі лише після розвитку фінансових ринків, здатних пропонувати різноманітні інструменти, включно з соціальними та "зеленими" облігаціями, які можна використовувати для фінансування інфраструктурних та соціальних проєктів.

Засновник і президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак, який модерував дискусію, навів порівняльні дані щодо масштабу пенсійних накопичень у світі. За його словами, на 2017 рік 25 найбільших пенсійних систем володіли активами приблизно на 42,5 трильйона доларів, тоді як в Україні обсяг накопичень у недержавних пенсійних фондах становив лише близько 6 мільярдів гривень.

Козак підкреслив, що запровадження другого рівня пенсійної системи могло б забезпечити надходження до 100 мільярдів гривень на рік, виходячи з фонду оплати праці в економіці близько 3 трильйонів гривень і ставки внеску 2–3%.

"Це значна сума, однак навіть у такому обсязі вона не створить істотного навантаження на державний борг, адже загальний обсяг державних облігацій становить близько 1,8 трильйона гривень", – зазначив глава інвестиційної групи "Універ".

Улютін зазначив, що щорічний роловер внутрішнього державного боргу України становить близько 520 млрд грн, причому близько 70% цих облігацій припадає на державні банки. Він пояснив, що держава фактично розміщує стільки облігацій, скільки погашає, здійснюючи 100% роловер. Через це можливість залучення додаткових коштів пенсійних фондів обмежена, оскільки це могло б створити надлишкову ліквідність.

"Ми маємо поступово знизити рівень роловеру до близько 30%, а можливо й до 21%, що означатиме появу на ринку близько 400 млрд грн вільної ліквідності. Питання, чи зможе бізнес ефективно її освоїти", – зазначив Улютін.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2025 року в Україні налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів, середній розмір пенсії яких складає 6 436 гривень. Частка громадян із найнижчими виплатами, до 3 тисяч гривень, за рік зменшилася майже в сім разів – з 25,79% до 3,66%.