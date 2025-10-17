В Минсоцполитики заявили, что Украина пока не готова к обязательной накопительной пенсии

Введение обязательной накопительной пенсионной системы в Украине пока преждевременно. Финансовый рынок пока не способен эффективно инвестировать пенсионные средства, а основным доступным инструментом остаются государственные облигации (ОВГЗ).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщения министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина.

Обязательная пенсионная система в Украине

В выступлении на Киевском экономическом форуме 16 октября он отметил, что единственным доступным инструментом для инвестирования пенсионных средств являются государственные облигации (ОВГЗ).

"Мы не можем просто сделать пул и ждать пока инвестировать, поскольку такие средства обесцениваются", - подчеркнул министр.

Министр социальной политики отметил, что введение второго уровня пенсионной системы сейчас создает риски: взносы придется сразу инвестировать, а их изъятие из ЕСВ может повлечь за собой дополнительный дефицит в государственных финансах.

Он привел примеры других стран, где второй уровень пенсий не оправдал ожиданий. В Польше в 2014 году государство изъяло облигации из частных пенсионных фондов, что фактически привело к сворачиванию системы. В Венгрии в 2010 году накопительный уровень был национализирован. В Румынии из-за ограниченных возможностей финансового рынка большинство активов второго уровня (около двух третей) размещено в государственных бумагах, что не способствует созданию частного долгосрочного капитала.

По словам министра, обязательные накопления возможны только после развития финансовых рынков, способных предлагать различные инструменты, включая социальные и "зеленые" облигации, которые можно использовать для финансирования инфраструктурных и социальных проектов.

Основатель и модерировавший дискуссию президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак привел сравнительные данные по масштабу пенсионных накоплений в мире. По его словам, на 2017 год 25 крупнейших пенсионных систем владели активами примерно на 42,5 триллиона долларов, в то время как в Украине объем накоплений в негосударственных пенсионных фондах составил всего около 6 миллиардов гривен.

Козак подчеркнул, что введение второго уровня пенсионной системы могло бы обеспечить поступление до 100 миллиардов гривен в год, исходя из фонда оплаты труда в экономике около 3 триллионов гривен и ставки взноса 2-3%.

"Это значительная сумма, однако даже в таком объеме она не создаст существенную нагрузку на государственный долг, ведь общий объем государственных облигаций составляет около 1,8 триллиона гривен", - отметил глава инвестиционной группы "Универ".

Улютин отметил, что ежегодный роловер внутреннего государственного долга Украины составляет около 520 млрд грн, причем около 70% этих облигаций приходится на государственные банки. Он пояснил, что государство фактически размещает столько облигаций, сколько погашает, совершая 100% роловер. Поэтому возможность привлечения дополнительных средств пенсионных фондов ограничена, поскольку это могло бы создать избыточную ликвидность.

"Мы должны постепенно снизить уровень роловеру до около 30%, а возможно и до 21%, что будет означать появление на рынке около 400 млрд грн свободной ликвидности. Вопрос, сможет ли бизнес эффективно ее освоить", - отметил Улютин.

Напомним, на 1 октября 2025 года в Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, средний размер пенсии которых составляет 6 436 гривен. Доля граждан с самыми низкими выплатами, до 3 тысяч гривен, за год уменьшилась почти в семь раз – с 25,79% до 3,66%.