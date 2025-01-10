Новая o3-модель OpenAI пугает студентов-айтишников

Объявление OpenAI о новой модели o3 для расширенного логического мышления вызвало волну беспокойства среди студентов специальности компьютерных наук, которые боятся, что ИИ вытеснит их с рынка труда, пишет AI4Future.

Новая модель OpenAI, хотя пока и недоступна для широкого использования, вероятно, станет основой для ChatGPT и других сервисов. Ее способность самостоятельно выполнять масштабные проекты может оказать существенное влияние на многие профессии.

Что происходит

Один из пользователей X написал: "Выпускники вузов по компьютерным наукам, честно говоря, могут быть обречены". Другой добавил, что ему, возможно, придется менять профессиональное направление. "Теперь с o3 от OpenAI, что я должен делать как первокурсник CS?" – спросил пользователь в сабреддете "r/singularity".

OpenAI заявляет, что o3 превосходит "человеческий экспертный уровень" на одном из математических тестов. На тесте по программированию модель показала лучшие результаты, чем главный ученый компании. А ее производительность будет только расти.

В то же время существуют и другие мнения. Для тех, кто стремится работать в сфере компьютерных наук, Паскаль Ван Хентенрик, директор AI Hub в Georgia Tech, заявил: "Я бы сказал, что существует так много новых вещей, которые нужно создать, и я бы совсем не волновался". "Количество рабочих мест будет только расти, – отметил он. – Рутинные и скучные задачи будут автоматизированы, а люди смогут работать на более высоком, сложном уровне".

Конкурентоспособность

Компьютерные науки остаются популярнейшей специальностью среди студентов. По данным Handshake, 5,9% студентов выпускного курса 2025 года избрали компьютерные науки по сравнению с 4,8 % в 2024 году. Меньше половины выпускников этого года считают, что генеративный ИИ повысит производительность труда. Лишь пятая часть уверена, что он создаст новые рабочие места или сделает процесс найма более справедливым.

Модели для логического мышления, как o3, употребляют большие размеры вычислительных ресурсов и энергии. Как отмечают в OpenAI , стоимость ответа на сложный вопрос для некоторых версий модели o3 может достигать $1000. Финансовый директор OpenAI Сара Фриар недавно заявила, что компания рассматривает возможность внедрения подписки на свои продукты ИИ за $2000 в месяц. Это высокая цена, но, по словам Фриар, она оправдана, поскольку дает доступ к "ассистенту уровня PhD для любых задач".

Вывод

Многие офисные рабочие места, вероятно, изменятся в ближайшие годы. Они все больше полагаются на технологии генеративного ИИ для автоматизации задач, мозговых штурмов, творческих решений и выполнения действий от имени пользователя.