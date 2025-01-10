Нова o3-модель OpenAI лякає студентів-айтішників

Оголошення OpenAI про нову модель o3 для розширеного логічного мислення викликало хвилю занепокоєння серед студентів спеціальності комп’ютерних наук, які бояться, що ШІ витіснить їх із ринку праці, пише AI4Future.

Нова модель OpenAI, хоча поки що й недоступна для широкого використання, ймовірно, стане основою для ChatGPT та інших сервісів. Її здатність самостійно виконувати масштабні проєкти може суттєво вплинути на багато професій.

Що відбувається

Один із користувачів X написав: "Випускники вишів з комп’ютерних наук, чесно кажучи, можуть бути приречені". Інший додав, що йому, можливо, доведеться змінювати професійний напрямок. "Тепер з o3 від OpenAI, що я маю робити як першокурсник CS?" – запитав користувач у сабреддіті "r/singularity".

OpenAI заявляє, що o3 перевершує "людський експертний рівень" на одному з математичних тестів. На тесті з програмування модель показала кращі результати, ніж головний науковець компанії. А її продуктивність буде лише зростати.

Водночас існують й інші думки. Для тих, хто прагне працювати у сфері комп’ютерних наук, Паскаль Ван Хентенрік, директор AI Hub у Georgia Tech, заявив: "Я б сказав, що існує так багато нових речей, які потрібно створити, і я б зовсім не переймався". "Кількість робочих місць лише зростатиме, – зазначив він. – Рутинні та нудні завдання будуть автоматизовані, а люди зможуть працювати на більш високому, складному рівні".

Конкурентоздатність

Комп’ютерні науки залишаються популярною спеціальністю серед студентів. За даними Handshake, 5,9% студентів випускного курсу 2025 року обрали комп’ютерні науки порівняно з 4,8% у 2024 році. Менше половини цьогорічних випускників вважають, що генеративний ШІ підвищить продуктивність праці. Лише п’ята частина впевнена, що він створить нові робочі місця чи зробить процес найму більш справедливим.

Моделі для логічного мислення, як o3, використовують величезні обсяги обчислювальних ресурсів та енергії. Як відмічають в OpenAI, вартість відповіді на складне питання для деяких версій моделі o3 може сягати $1000. Фінансовий директор OpenAI Сара Фріар нещодавно заявила, що компанія розглядає можливість впровадження підписки на свої продукти ШІ за $2000 на місяць. Це висока ціна, але, за словами Фріар, вона виправдана, оскільки дає доступ до "асистента рівня PhD для будь-яких завдань".

Висновок

Багато офісних робочих місць, ймовірно, зміняться в найближчі роки. Вони все більше покладатимуться на технології генеративного ШІ для автоматизації завдань, мозкових штурмів, творчих рішень та виконання дій від імені користувача.