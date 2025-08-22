"Новая почта" уточнила график работы в День Независимости Украины

"Новая почта" опубликовала график работы на 24 августа, День Независимости Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что 24 августа отделения будут работать в обычном режиме.

Поэтому клиенты компании могут планировать отправку и получение посылок без изменений в графике.

Поскольку 24 августа этого года приходится на воскресенье, в этот день "Укрпочта" не будет работать.

По данным сайта компании, в Киеве будут работать следующие отделения:

01001, Киев, 1, ул. Крещатик, 22 - 10:00 - 18:00, без перерыва;

02002, Киев, 2, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 – 10:00 – 18:00, без перерыва.

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

В 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек сервиса в Украине, а их общее количество сейчас составляет 37210. В планах на 2025 год открыть еще 11 000 точек сервиса.

В 2024 году "Новая почта" доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом.